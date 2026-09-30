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財政部推動公股投信包括第一金投信、兆豐投信、華南永昌投信及合庫投信合併，傳已進入最後洽談員工安置計畫階段，不過，目前也遇到阻礙，有工會否決安置條件，因此，想要在年底前宣布好消息恐有難度。財政部推動公股投信四合一合併案，想要打造國家級資產管理平台，今日卻傳出四合一合併案進程出現5大破口，包括員工安置不明、長期客戶轉趨觀望、系統整合暗藏風險，加上董事長、總經理懸缺及戰略定位模糊，外界質疑國家隊尚未成軍，信任已先出現裂痕。不過，據知情人士指出，目前公股投信四合一合併案已進入員工安置階段，由主導合併的第一金提出員工安置計畫，部分條件甚至優於業界，只是華南永昌投信工會對員工安置計畫仍有意見。據了解，華南永昌投信工會在9月24日開會表決，以14票同意、15票不同意，否決第一金所提安置計畫，目前積極展開自救。截至目前已有超過63%、41名員工連署表達接受該安置計畫，並且向金管會、財政部、勞動部尋求協助。由於主管機關要求金融機構合併必須取得工會同意安置計畫，即便第一金所提安置計畫是比照近期投信合併案的條件，部分條件甚至優於業界，華南永昌投信工會仍否決，並提出更多要求。只是，第一金也已明確表達目前的安置計畫已是最終版本，不會再做調整，且員工安置計畫也已取得另2家公股投信的同意，因此，公股投信四合一合併案能否在年底前公布好消息，就看員工安置計畫能否獲得華南永昌投信工會的同意。