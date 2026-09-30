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曾紀嚴7月涉貪遭羈押 兒子接棒投入選戰

檢廉曾搜索31處 曾紀嚴等5人遭押

基隆市議員曾紀嚴因涉公共工程綁標、收賄案，今年7月遭羈押禁見，其子曾維祥隨後「代父出征」，投入基隆市仁愛區議員選戰。不料今（30）日上午再傳檢調行動，基隆地檢署兵分多路搜索曾維祥競選辦公室，並帶回曾維祥及多名里民，至於此次搜索涉及何案、詳細案情，仍待檢方進一步釐清。曾紀嚴涉貪案源於乾泰豐營造何姓負責人。檢方調查，何男自2022年起承包基隆市公共工程期間，涉嫌透過綁標、圍標等方式違反《政府採購法》，並疑似行賄市府公務人員、浮報工程價額。檢方另查出，何男疑與曾紀嚴勾結，利用議員建議款指定公共工程，再由何男承包，涉嫌從中舞弊。經長期蒐證後，檢方今年7月15日指揮廉政署、調查局等單位發動搜索，範圍包括涉案公司、基隆市政府辦公處所、曾紀嚴服務處及市議會辦公室等共31處，並約談17名被告及7名證人。訊後，檢方聲押曾紀嚴、何沛紳、顧勝璿、採購中心楊姓僱員及乾泰豐洪姓會計等5人獲准；曾紀嚴妻子吳女則以50萬元交保，中正區長傅俊昇及其他涉案人士，分別以10萬元至20萬元不等金額交保。