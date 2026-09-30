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2026名古屋亞運拳擊賽場今（30）日再傳捷報，台灣拳擊名將林郁婷在女子60公斤級4強賽登場，強勢強碰巴黎奧運老對手、烏茲別克好手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）。林郁婷整場比賽展現壓倒性的距離掌控與攻擊節奏，最終以5：0的絕對優勢強勢過關，連續兩屆亞運挺進金牌決賽，距離完成連霸僅差最後一步。林郁婷本屆名古屋亞運特別挑戰轉戰60公斤級，力拚個人連續三屆亞運奪牌與金牌連霸。儘管本屆賽事首戰就遭遇鼻子出血的意外，但林郁婷靠著強大意志力與技術優勢關關難過關關過，8強戰更成功復仇北韓名將元恩景，順利鎖定獎牌。今日4強戰面對巴黎奧運16強交手過的圖爾迪別科娃，林郁婷第一回合一開賽即善用身高與臂展優勢，透過精準抓距離與連續有效打擊壓制對手，首回合便搶下5位裁判一致青睞的5：0領先。比賽進入第2與第3回合，林郁婷持續掌握擂台節奏與主動權，出拳果斷且防守反擊極為俐落，完全不給對手任何進攻破綻，比賽節奏呈現一面倒。最終林郁婷以5：0的一致判定輕鬆收下勝利，殺入金牌戰。林郁婷將於10月2日正式迎來金牌決戰。中華拳擊代表隊本屆整體狀態極佳，林郁婷將與同樣挺進決賽的拳擊好手陳念琴分頭並進，全力衝刺「雙金」的輝煌紀錄。