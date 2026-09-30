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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月30日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 57 33-24-0 0.579 - 2 樂天桃猿 54 31-23-0 0.574 0.5（M6） 3 統一獅 56 30-26-0 0.536 2.5 4 味全龍 55 25-30-0 0.455 7 4 富邦悍將 55 24-31-0 0.436 8 6 台鋼雄鷹 55 23-32-0 0.418 9

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月30日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 115 64-51-0 0.557 M1 2 統一獅 115 59-55-1 0.518 4.5 3 富邦悍將 115 58-57-0 0.504 6 4 樂天桃猿 114 55-57-2 0.491 7.5 5 台鋼雄鷹 115 53-61-1 0.465 10.5 5 中信兄弟 116 53-61-2 0.465 10.5

▲樂天桃猿今日與在桃園主場迎戰味全龍，推出王牌洋投威能帝先發對決伍鐸。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.4）

▲富邦悍將今日在新莊主場迎戰統一獅，推出魔力藍先發對決林詔恩。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）

▲台鋼雄鷹今日回到澄清湖球場迎戰中信兄弟，推出洋投威鳳山先發。（圖／台鋼雄鷹提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（30）日共3場比賽，樂天桃猿於桃園主場迎戰味全龍，力拚重返龍頭寶座，威能帝（Pedro Fernandez）對決伍鐸（Bryan Woodall）；富邦悍將與統一7-ELEVEn獅在新莊球場展開「全年戰績第2名」對決，魔力藍（Shawn Morimando）交手林詔恩；中信兄弟南下澄清湖球場踢館台鋼雄鷹，目標鞏固龍頭，勝騎士（Mario Sanchez）掛帥戰威鳳山（Wilmer Font）。❗️兄弟目前暫居下半季龍頭，領先桃猿0.5場勝差，若今日兄弟勝、桃猿敗，雙方勝差將拉開至1.5場；若桃猿勝、兄弟敗，下半季龍頭將再次換人當。獅隊目前在全年戰績排名第2，領先悍將1.5場勝差，今日兩隊正面對決，若獅隊勝、悍將敗，勝差將拉開至2.5場；若悍將勝、獅隊敗，雙方勝差將縮減至0.5場。🟡桃園賽事、開賽時間18：35桃猿目前排名第2，今日推出洋投威能帝先發，本季出賽18場，拿下8勝6敗，防禦率2.41。威能帝本季與龍隊隊交手3場，吞下2敗，對戰防禦率2.65。龍隊目前排名第4，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥，本季出賽18場，拿下2勝8敗，防禦率3.86。伍鐸本季與桃猿交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.47。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前排名第5，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽23場，拿下9勝8敗，防禦率2.99。魔力藍本季與獅隊交手6場，拿下1勝2敗，對戰防禦率4.37。獅隊目前排名第3，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽15場，拿下5勝4敗，防禦率2.96。林詔恩本季與悍將交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.24。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35雄鷹目前排名第6，今日推出洋投威鳳山先發，本季出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率3.71。威鳳山本季與兄弟無交手紀錄，今日是雙方生涯初對決。兄弟目前排名第1，今日由土投勝騎士掛帥，本季出賽23場，拿下9勝7敗，防禦率3.25。勝騎士本季與雄鷹交手5場，拿下4勝1敗，對戰防禦率2.91。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍桃園球場（室外球場）氣溫：28度至29度降雨機率：0%📍新莊球場（室外球場）氣溫：29度至31度降雨機率：0%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：30度至31度降雨機率：0%