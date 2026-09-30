中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（30）日共3場比賽，樂天桃猿於桃園主場迎戰味全龍，力拚重返龍頭寶座，威能帝（Pedro Fernandez）對決伍鐸（Bryan Woodall）；富邦悍將與統一7-ELEVEn獅在新莊球場展開「全年戰績第2名」對決，魔力藍（Shawn Morimando）交手林詔恩；中信兄弟南下澄清湖球場踢館台鋼雄鷹，目標鞏固龍頭，勝騎士（Mario Sanchez）掛帥戰威鳳山（Wilmer Font）。《NOWnews》整理出9月30日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月30日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月30日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居下半季龍頭，領先桃猿0.5場勝差，若今日兄弟勝、桃猿敗，雙方勝差將拉開至1.5場；若桃猿勝、兄弟敗，下半季龍頭將再次換人當。獅隊目前在全年戰績排名第2，領先悍將1.5場勝差，今日兩隊正面對決，若獅隊勝、悍將敗，勝差將拉開至2.5場；若悍將勝、獅隊敗，雙方勝差將縮減至0.5場。
桃猿主場迎戰龍隊 威能帝對決伍鐸
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第2，今日推出洋投威能帝先發，本季出賽18場，拿下8勝6敗，防禦率2.41。威能帝本季與龍隊隊交手3場，吞下2敗，對戰防禦率2.65。
龍隊目前排名第4，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥，本季出賽18場，拿下2勝8敗，防禦率3.86。伍鐸本季與桃猿交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.47。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將主場迎戰獅隊 魔力藍對決林詔恩
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第5，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽23場，拿下9勝8敗，防禦率2.99。魔力藍本季與獅隊交手6場，拿下1勝2敗，對戰防禦率4.37。
獅隊目前排名第3，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽15場，拿下5勝4敗，防禦率2.96。林詔恩本季與悍將交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.24。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟南下作客雄鷹 勝騎士對決威鳳山
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第6，今日推出洋投威鳳山先發，本季出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率3.71。威鳳山本季與兄弟無交手紀錄，今日是雙方生涯初對決。
兄弟目前排名第1，今日由土投勝騎士掛帥，本季出賽23場，拿下9勝7敗，防禦率3.25。勝騎士本季與雄鷹交手5場，拿下4勝1敗，對戰防禦率2.91。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/30中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：0%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：0%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月30日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|57
|33-24-0
|0.579
|-
|2
|樂天桃猿
|54
|31-23-0
|0.574
|0.5（M6）
|3
|統一獅
|56
|30-26-0
|0.536
|2.5
|4
|味全龍
|55
|25-30-0
|0.455
|7
|4
|富邦悍將
|55
|24-31-0
|0.436
|8
|6
|台鋼雄鷹
|55
|23-32-0
|0.418
|9
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|115
|64-51-0
|0.557
|M1
|2
|統一獅
|115
|59-55-1
|0.518
|4.5
|3
|富邦悍將
|115
|58-57-0
|0.504
|6
|4
|樂天桃猿
|114
|55-57-2
|0.491
|7.5
|5
|台鋼雄鷹
|115
|53-61-1
|0.465
|10.5
|5
|中信兄弟
|116
|53-61-2
|0.465
|10.5
桃猿主場迎戰龍隊 威能帝對決伍鐸
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第2，今日推出洋投威能帝先發，本季出賽18場，拿下8勝6敗，防禦率2.41。威能帝本季與龍隊隊交手3場，吞下2敗，對戰防禦率2.65。
龍隊目前排名第4，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥，本季出賽18場，拿下2勝8敗，防禦率3.86。伍鐸本季與桃猿交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.47。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第5，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽23場，拿下9勝8敗，防禦率2.99。魔力藍本季與獅隊交手6場，拿下1勝2敗，對戰防禦率4.37。
獅隊目前排名第3，今日由土投林詔恩掛帥，本季出賽15場，拿下5勝4敗，防禦率2.96。林詔恩本季與悍將交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.24。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第6，今日推出洋投威鳳山先發，本季出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率3.71。威鳳山本季與兄弟無交手紀錄，今日是雙方生涯初對決。
兄弟目前排名第1，今日由土投勝騎士掛帥，本季出賽23場，拿下9勝7敗，防禦率3.25。勝騎士本季與雄鷹交手5場，拿下4勝1敗，對戰防禦率2.91。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：0%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：0%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。