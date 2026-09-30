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「Q」意思為不願被傳統標籤定義者或疑性戀，正在探索自身性傾向與性別認同者。

自日本男排選手高橋藍的哥哥高橋塁，昨（29）日勇敢出櫃之後，今日排球圈再傳出櫃消息，25歲的荒尾怜音，透過IG公開自己的性少數身分，表示自己看到了高橋塁勇敢公開性向後，也決定邁出人生重要一步。效力於SV聯盟「VOREAS北海道」的荒尾怜音發文寫下，自己從小就是抱持著「我就是我」的想法生活，但心裡一直存著難以簡單定義的感受，他表示，若要從LGBTQ+中選擇一個分類，「Q」或許是最符合的答案。對於「因為是男人」、「因為是女人」這類說法，他感到有些不自在，平時買衣服時也經常會選擇女裝。荒尾表示自己從小就屬於跟女生一起玩比較自在的類型，但是跟男生相處也很開心就是了，面對內心不同情緒，過去曾經困惑、煩惱過，「出櫃」對他來說更是一道「重重的牆」，不是能隨便說出口的事情。而真正讓他下定決心的人，正是高橋塁，他在9月29日公開自己的同志身分，表示自己過去因為性別認同而苦惱，因此荒尾也跟進公開自己的祕密：「高橋塁的勇氣推了我一把，讓我也決定用自己的話，把這件事說出來。」荒尾怜音出生於2001年5月1日，今年25歲，來自熊本縣菊池市，身高175公分，場上位置為自由球員，他高中就讀鎮西高校，之後進入早稻田大學，2024年加入VOREAS北海道，目前已與球隊續約到2027年。