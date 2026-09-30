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6大打卡點一次拍！太陽寶寶、寶寶屋喚醒童年回憶

▲《天線寶寶》快閃店打造「叩叩敲敲門」打卡點，丁丁站在門前，迪西、拉拉與小波則從門後探出頭。（圖／信賴互動提供）

▲快閃店重現天線寶寶經典「寶寶屋」場景，丁丁、迪西、拉拉、小波與吸塵器諾諾一起現身，成為現場六大打卡點之一。（圖／信賴互動提供）

近40款全新周邊！彩虹吊飾288元、自拍凸面鏡180元

▲《天線寶寶》推出4款角色凸面鏡，每款180元，可貼在手機背面，兼具造型與自拍用途。（圖／信賴互動提供）

▲天線寶寶「立體貼紙」售價99元，集合丁丁、迪西、拉拉與小波多款表情與配色。（圖／信賴互動提供）

▲天線寶寶化身超萌「絨毛面紙套」，丁丁、迪西、拉拉與小波4款角色一次推出，每款380元。（圖／信賴互動提供）

🟡《天線寶寶》快閃店活動資訊

經典兒童節目《天線寶寶》快閃店將於10月7日至11月8日登上新光三越台北信義新天地A9，丁丁、迪西、拉拉、小波與吸塵器諾諾全員集合，現場一次打造6大拍照打卡點，還有近40款全新周邊，包括「盲抽彩虹絨毛吊飾」、凸面鏡、絨毛筆袋、浴巾斗篷等，《NOWNEWS今日新聞》整理活動時間、地點及必買新品，天線寶寶粉絲可以準備去信義區找寶寶們玩了！繼京站的快閃店後，《天線寶寶》信義快閃店將於10月7日至11月8日在新光三越台北信義新天地A9登場，這次共有6大打卡點，還沒進店就能先看到「主視覺打卡牆」，丁丁、迪西、拉拉、小波與吸塵器諾諾排排站，其中迪西還換上蓬蓬芭蕾舞裙；旁邊則有「繽紛四面角色柱」，四面分別可以找到不同天線寶寶。準備進店前，還可以跟丁丁一起「叩叩敲敲門」，迪西、拉拉和小波從門後探出頭迎接粉絲。走進店內後，童年最熟悉的「太陽寶寶」也會露出招牌笑臉，另外還有大型「寶寶屋大集合」以及「天線寶寶說你好」等拍照區，讓粉絲一次收集經典場景。商品部分則有近40款全新周邊，其中8款「盲抽彩虹絨毛吊飾」將丁丁、迪西、拉拉與小波換上不同彩虹配色，每款售價288元；4款角色「凸面鏡」售價180元，可以貼在手機背面當自拍小幫手。其他小物還有立體貼紙99元、立體叉子268元，以及4款角色立體磁鐵，每款380元。想把天線寶寶帶進日常生活，現場也推出4款絨毛筆袋、4款絨毛面紙套，售價皆為380元；另外還有丁丁、迪西、拉拉、小波造型的浴巾斗篷，每款680元，連招牌天線都做成立體造型。📌日期：2026年10月7日至11月8日📌地點：新光三越台北信義新天地A9 9F宴會展演館📌時間：週日至週四11:00～21:30；週五、週六11:00～22:00