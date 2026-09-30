中央氣象署表示，今（30）日下午1時00分左右，花蓮發生芮氏規模5.9地震，震央位於台灣東部海域、花蓮縣政府東方136.0公里處，地震深度為13.3公里，全台18縣市有感，最大震度位於花蓮和平2級，宜蘭、嘉義、彰化等縣市也有2級，台北市、新北市等1級。由於本起地震未達災防告警系統(PWS)發送門檻，氣象署並未發布災防告警。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震為獨立事件，主要成因是板塊在花蓮東部海面碰撞、隱沒，造成台灣東部海盆、海溝仰擠，震央就位於東南澳海盆東邊，該處規模5.5以上的地震不多，不過台灣東部仍是地震好發區域，提醒民眾，未來3天要留意規模5左右的餘震。
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
新北市地區最大震度 1級
臺中市地區最大震度 1級
桃園市地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
新竹縣地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級
資料來源：中央氣象署
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各地震度級
花蓮縣地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
新北市地區最大震度 1級
臺中市地區最大震度 1級
桃園市地區最大震度 1級
臺北市地區最大震度 1級
新竹縣地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級
資料來源：中央氣象署