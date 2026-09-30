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南韓國家情報院（國情院）於30日向國會報告，罕見公開了北韓領導人金正恩的女兒金主愛的個人相關健康資訊，包含金主愛的身高與體重，並指出從金主愛近期的形象來看，作為指定接班人的地位正在進一步鞏固。根據韓聯社報導，南韓國會情報委員會今召開會議聽取報告，針對被指定為接班人的金主愛之地位，國情院分析指出：「金主愛在1月1日參謁錦繡山太陽宮時位居正中央，並首次出現在戰勝節活動及祖國解放日的革命烈士追思現場，其禮賓規格與出席層級皆有所提升，顯示其接班指定人的地位正在持續強化。」國情院進一步表示，金主愛過去主要集中於軍事領域活動，但近期已擴展至民生、政治及外交等領域，今年公開亮相次數高達30次，創下歷來最高頻率紀錄。此外，國情院也首次向國會報告了自行掌握的金主愛個人身分資訊，評估其身高約為160公分，體重在50公斤以上。但並未公開身高體重的具體時間點。國情院向南韓國會說明，「金主愛透過穿著淑女套裝與高跟鞋來建立成熟形象；同時我們也接獲情報，北韓已向駐外館下達嚴禁洩密的指示，且第一線的對美事務人員正非常頻繁地進行動員。」至於金正恩委員長的健康狀況，國情院報告指出，「雖然體重達140公斤左右，屬於超重度肥胖，且為心血管疾病的高危險群，但在視察驅逐艦時仍能毫無負擔地登階梯，加上有專屬醫療團隊密集的健康管理，因此判斷目前並無特別的健康異常徵兆。」最後，關於金正恩今年的公開活動，國情院分析，其公開活動總計達121次，較去年同期增加約30%；但在近期尋求朝美對話的局勢下，正克制進行武器測試、觀摩演習等具刺激性的活動。