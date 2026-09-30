全民關心2027普發一萬元現金最新進度！總統賴清德宣布由中央政府普發現金10000元什麼時候發？行政院長卓榮泰曾表示，今年已提前展開相關行政準備作業、各項前期規劃與部署，順利完成三讀，將以最快速度執行發放。是否最快農曆年前入帳、最晚元宵節前？財政部表示，規劃執行普發須等總預算完成法定程序後，將審慎規劃相關細節、儘速規劃執行。
總統賴清德今年8月宣布，明年「AI紅利，全民共享」2027年全民普發現金一萬元。行政院長卓榮泰表示，財政部已編列2357億元預算於中央政府總預算案，辦理全民每人普發1萬元現金，目前送交立法院審查；卓榮泰強調，相關行政準備作業、各項前期規劃與部署，今年已提前展開；待立法院審議通過明年度總預算案，行政院將會以最快速度發放，正式發放時間尚待公告。
依照目前規劃，若審議順利、完成三讀通過，普發一萬最快將可於2027年農曆年前發放；倘若趕不上春節，則最晚將以2月20日元宵節前發放為目標。
財政部表示，規劃執行普發須等總預算完成法定程序後，將審慎規劃相關細節、儘速規劃執行。
2027普發一萬元！全民領取不排富 預計申請資格、發放方式一覽
◾️發放金額
每人新台幣10000元現金。
◾️發放資格
全民：國內出生並領有出生證明、現有戶籍具備中華民國國籍之國民。
新生兒保障：在指定發放截止日前，在國內出生並領有出生證明的嬰兒。
特定居留身分：取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可之外籍人士，及取得居留許可的大陸地區、港澳、外國人為我國國民之配偶。
因公派駐國外：各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。
◾️發放方式
線上登記入帳：至指定網站線上登錄健保卡號、身分證字號與金融銀行帳戶等個人資料；待指定時間直接入帳。
ATM領取現金：持提款卡、身分證及健保卡至指定ATM提現。
郵局臨櫃領現：適合不熟悉數位操作的長輩。
戶頭直接入帳：領有勞保年金、老年年金、國教補助、身心障礙年金、中低收入老人生活津貼者等，特定族群預計自動撥款。
偏鄉造冊發放： 針對數位落差地區，由各縣市鄉鎮市公所造冊領取。
未滿13歲孩童如何領取？未滿13歲者，則由父母／監護人其中一人代領，並使用其身分證字號、銀行代號、銀行帳號及健保卡號，並準備未滿13歲孩童的「健保卡號」；持居留證者，不適用代領功能。
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依照目前規劃，若審議順利、完成三讀通過，普發一萬最快將可於2027年農曆年前發放；倘若趕不上春節，則最晚將以2月20日元宵節前發放為目標。
財政部表示，規劃執行普發須等總預算完成法定程序後，將審慎規劃相關細節、儘速規劃執行。
2027普發一萬元！全民領取不排富 預計申請資格、發放方式一覽
◾️發放金額
每人新台幣10000元現金。
◾️發放資格
全民：國內出生並領有出生證明、現有戶籍具備中華民國國籍之國民。
新生兒保障：在指定發放截止日前，在國內出生並領有出生證明的嬰兒。
特定居留身分：取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可之外籍人士，及取得居留許可的大陸地區、港澳、外國人為我國國民之配偶。
因公派駐國外：各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。
線上登記入帳：至指定網站線上登錄健保卡號、身分證字號與金融銀行帳戶等個人資料；待指定時間直接入帳。
ATM領取現金：持提款卡、身分證及健保卡至指定ATM提現。
郵局臨櫃領現：適合不熟悉數位操作的長輩。
戶頭直接入帳：領有勞保年金、老年年金、國教補助、身心障礙年金、中低收入老人生活津貼者等，特定族群預計自動撥款。
偏鄉造冊發放： 針對數位落差地區，由各縣市鄉鎮市公所造冊領取。
未滿13歲孩童如何領取？未滿13歲者，則由父母／監護人其中一人代領，並使用其身分證字號、銀行代號、銀行帳號及健保卡號，並準備未滿13歲孩童的「健保卡號」；持居留證者，不適用代領功能。