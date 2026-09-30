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▲「劍湖山耐斯歌廳秀」冬季限定場由黃西田（左二）領軍。（圖／劍湖山世界提供）

八點檔男星郭忠祐今年5月被拍到和黃露瑤熱戀，日前他首度「希望大家能把空間留給我們，謝謝。」而為黃露瑤的爸爸、資深藝人黃西田受訪時心情大好，直呼：「非常感謝各大媒體的熱情報導與關注，讓這段美好的戀情能夠順利公開！」並預告會安排小倆口在《耐斯歌廳秀》上帶來限定演出。「劍湖山耐斯歌廳秀」冬季限定場，由黃西田領軍，攜手王彩樺、馬國弼、許志豪、王中平、秀蘭瑪雅、陳仙梅、賈斯汀、明亮、蔡亞露等歌手帶來精彩表演，其中女兒黃露瑤、「準女婿」郭忠祐也將同台。對於女兒的戀情，黃西田受訪時開心回應：「非常感謝各大媒體的熱情報導與關注，讓這段美好的戀情能夠順利公開！」另外，黃西田強調這次的冬季場演出除了保有原汁原味的傳統秀場韻味之外，更注入了許多新生代藝人的新鮮血液與跨界元素，絕對能給新老觀眾耳目一新的震撼體驗。為了打破傳統歌廳秀的年齡層限制，本次演出還特別邀請到了深耕台灣演藝圈多年的外籍藝人賈斯汀。賈斯汀感性地表示：「來台灣這麼多年，我常說自己雖然是國際人，但心絕對是台灣心！我深愛這片土地與這裡的人情味。」自己不僅準備了多首膾炙人口的經典台語金曲，還特別加入極具挑戰性的即興「歌中亂入」表演，將以老外獨特的幽默感結合在地文化，邀請全台觀眾拭目以待。「劍湖山耐斯歌廳秀」將於10月10日雙十國慶當天華麗登場，中秋連假期間藝人們也擠出時間齊聚一堂，進行密集總彩排，準備用最飽滿的熱情，帶領現場觀眾一同穿梭時空，重溫最璀璨輝煌的台灣歌廳秀。