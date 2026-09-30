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▲外媒揭科技大佬陪演AI改名大戲背後盤算（圖／路透社／達志影像）

美國總統川普近日簽署行政命令，要求聯邦政府將「人工智慧」（AI）一詞全面更名為「超級智慧」（Super Intelligence，簡稱SI）。外界originally譏諷此舉流於表面形式，但國際外媒分析指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等矽谷巨頭親赴白宮配合演出，背後其實是一筆精密算計的商業交易：以象徵性的改名協議，換取未來數年免受政府嚴格法規審查的「監管免死金牌」。《金融時報》分析指出，川普29日召集黃仁勳、Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg），以及微軟、Google、OpenAI等科技巨擘齊聚白宮。這些身價千億的科技大佬隨後簽署名為《白宮超級智慧協議》的文件，承諾由企業自行落實多層內部控制與自主審查機制。這場會面表面上是川普展現對科技界的主導權，實際上巨頭們拿到了最渴望的政策讓步。相較於前朝拜登政府推動的嚴格安全測試，以及歐洲聯盟的《人工智慧法案》（AI Act），川普在會中明確反對對產業施加硬性法律護欄，主張過度監管恐使美國在與中國的科技競賽中落後，因此全盤接受科技巨頭「以業者自律取代政府干預」的訴求。這份自願性協議並無實質法律罰則，川普形容其僅具備「道德約束力」，由科技業者建立內部審查機制，確保技術安全。與會的特斯拉創辦人馬斯克事後調侃，這份協議的本質就像科技公司之間「互相批改對方的家庭作業」。對科技業而言，簽字背書這個新名詞來迎合白宮，便能有效阻擋國會通過更具殺傷力的實質監管法案。峰會結束後，札克柏格在社群平台X發文，形容這場峰會是「積極的一步」，並表示美國各大主流實驗室的領導人已承諾實施健全的內部控制與多層審查機制，將讓大眾對各家實驗室正在打造的技術更有信心。《金融時報》分析強調，在這場各取所需的政治大戲中，川普成功樹立開創科技新時代的強人形象，而矽谷巨頭則以最小代價，為下一代算力與商業擴張掃清政策障礙。