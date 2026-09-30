台灣柔道男神楊勇緯也在這個場地出賽。實際上，IG Arena是2025年愛知縣豪撒400億日幣興建好的綜合性體育館，但主要用途是籃球比賽，本次為了柔道，特別在籃球賽程結束後，徹夜搬運專用木板、軟墊進場內、將其改造成柔道場，成功將這項發源於日本的奧運級運動，搬到縣內最先進的場館中，透過360度現場視角播放。

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亞運為何選擇IG Arena作為亞運柔道比賽場地？

滿場17,000人 交通又相對便利

IG Arena場館介紹：豪撒400億日圓打造、隈研吾操刀外觀設計

採用獨特的「樹形拱形」（Tree Arch）結構，讓建築與周圍名城公園的綠意森林與名古屋城歷史景觀自然和諧融合。

▲IG Arena是日本國內規模最大的全球級多功能室內體育館之一，場館內軟硬體設施都是最頂級。（圖／特派記者林子翔攝）

▲室內咖啡廳也完整呈現日本著名建築師隈研吾操刀設計。（圖／特派記者林子翔攝）

▲IG Arena場館內部。（圖／特派記者林子翔攝）

第20屆愛知名古屋亞運，日本官方不僅把柔道賽程延後到最後階段，更將場地直接舉辦在市中心的愛知國際體育館IG Arena，愛知縣內有其實有知名的愛知縣武道館，本來就是作為柔術、克拉術與武術3個項目使用，但綜合柔術、克拉術的柔道，卻沒有在這座充滿歷史意義的場館進行。過去名古屋的大型室內賽事，主要於名城公園內的舊愛知縣體育館舉行，但因設施老化且容納人數有限，當地政府決定在公園內另建全新的世界級多功能體育館，主要也是迎接2026年亞運會，本屆籃球與柔道都在此舉辦。柔道作為日本的傳統國技、熱門奪金項目，吸引大量觀賽人潮，IG Arena擁有高達17,000人的容納規模，全座席約15,000席，並配備全日本最大型的360度八面體懸掛巨型螢幕，能清楚重播柔道比賽中的細微摔技動作與裁判判罰。此外，場館坐落於名古屋市區的名城公園內，緊鄰地鐵站，各國代表團與觀眾皆能方便抵達，此舉同樣是表達對柔道這項運動的尊重。IG Arena是日本國內規模最大的全球級多功能室內體育館之一，由日本著名建築師隈研吾操刀外觀設計與部分內裝，以「樹木」為設計靈感，IG Arena與名城公園園區，合計讓愛知縣花費超過400億日圓打造，頂級視聽設備挑高達30公尺，中央懸掛著全日本最大規模的360度八面體巨型螢幕，確保每個角度的觀眾都能獲得零死角的觀賽體驗，目前也是B1日本職籃人氣球隊名古屋鑽石海豚的主場。