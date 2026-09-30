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▲LINE VOOM於2026年9月30日正式結束服務，官方也提醒，用戶過去發布的部分內容仍可透過備份工具申請下載。（圖／翻攝LINE）

LINE VOOM今（30）日在台灣正式退場，從2021年高調搶進短影音市場，到如今撐不到5年收攤，形成強烈反差。LINE當年不只投入千萬元創作基金、招募200名創作者，更長期讓VOOM占據App底部顯眼位置，等於「給錢又給C位」，但每天看得到，最後卻沒有變成用戶「非用不可」的服務，《NOWNEWS今日新聞》記者觀察，VOOM沒有養出長期黏著度，可能與5大關鍵有關。LINE直到2021年11月才將「LINE貼文串」改造成VOOM，但當時TikTok已建立使用習慣，Instagram Reels、YouTube Shorts也陸續搶進，市場競爭早已白熱化。VOOM希望把用戶從「好友聊天」轉成「追蹤創作者、滑陌生短影音」，但這和LINE原本的通訊使用習慣落差很大。VOOM具備推薦、追蹤、直式影音與演算法推薦，也砸千萬基金、招募200名創作者，但這些功能TikTok、Instagram、YouTube都有；許多創作者也同步經營其他平台，觀眾缺少特地轉往VOOM的誘因。VOOM上線初期在2022年自製影音觀看次數突破1億次，但流量最終沒有轉化成足以對抗TikTok、Reels、Shorts的長期優勢。台灣Instagram、TikTok、YouTube近年仍維持龐大觸及規模，新功能也持續推進，相較之下，LINE已經很少公開用戶數據，新功能也顯得緩慢。