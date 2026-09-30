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經常運動「翻腳刀」別輕忽！台中55歲「小蔡」年輕時熱愛打籃球，習慣性扭傷卻未妥善治療，日前再次扭傷後腳踝持續腫痛、甚至走路卡住。經亞洲大學附屬醫院復健科檢查，發現其外側韌帶已受損，並伴隨滑膜發炎、小骨刺及疤痕組織夾擠。所幸經再生療法注射與物理治療後，狀況大幅改善。亞洲大學附屬醫院復健科主治醫師徐瑋璟指出，腳踝韌帶如同固定關節的安全帶。打球急停、轉向或落地時若腳掌內翻，就容易拉傷甚至撕裂外側韌帶。若受傷後未充分修復與復健就急著回球場，韌帶會變得鬆弛，周邊肌肉與平衡控制也無法恢復，進而形成「越扭越容易受傷」的惡性循環。以患者為例，他自述常扭傷同一隻腳，走在不平路面或下樓梯時常感到關節「軟一下」、無法施力。經超音波檢查，發現其右腳外側韌帶受損、滑膜反覆發炎，甚至已出現小骨刺與疤痕組織夾擠。醫療團隊評估後，建議採用再生療法促進組織修復，經過兩次注射並搭配積極復健後，患者疼痛感大幅減輕，正逐步朝重返球場邁進。徐瑋璟表示，包括曾扭傷者，以及常從事籃球、排球、羽球等需要急停跳躍運動的高風險族群，若過去受傷只靠貼藥布應急，容易忽視尚未恢復的關節功能，導致舊傷加新傷。「欠多了，老了總是要還的。」對於預防與治療，徐瑋璟建議，治療上可先調整活動量、使用護踝，搭配止痛與復健，必要時可採取再生療法促進組織修復，但「注射無法取代復健」，仍需加強小腿肌力與單腳平衡訓練。運動前則應充分暖身，包含快走、慢跑及踝關節伸展；若不慎扭傷應立即停止運動，採取冰敷加壓與抬高，若腫痛持續未改善應儘速就醫，才不會「越動越痛」。