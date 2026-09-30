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▲中信房屋九月成交量變化統計，台北市月增15.2%、年增28.3%，表現居六都之冠。（圖／中信房屋提供）

九月房市最新市況出爐！住商機構與中信房屋統計內部成交顯示，全台交易量受民俗月、中秋連假及觀望氣氛影響，月減 2.5% 至 4.3%，但較去年同期仍呈約一成成長，其中台北市更逆勢年增 28.3% 居六都之冠。隨著央行鬆綁管制與剛需支撐，市場逐步初見曙光，專家預估未來房價將呈「強者恆強」的分化格局。根據兩大房仲最新統計顯示，九月份全台交易量呈現月微縮、年呈成長的盤整格局。住商機構統計內部成交，全台月減 2.5%、年增 10.2%；其中台北市年增 7.4%、新北年增 16.4%、台中年增 34.6%，雙北與台中年增幅表現強勁。中信房屋統計全台月減 4.3%、年增 10.1%，其中台北市月增 15.2%、年增 28.3% 居六都之冠，新北市年增也有 13.6%，顯示雙北整體自住買氣依舊亮眼。分析交易放緩主因，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，九月上半月市場觀望央行理監事會態度，下半月受中秋連假與工作天數減少影響，雖然央行鬆綁第七波選擇性信用管制使下半月交易量回升，但第一線銀行撥款仍有排隊現象。中信房屋總經理張世宗則補充，九月上旬適逢民俗月，加上買方出價保守、屋主堅持行情，雙方價格認知落差需要更多時間磨合，但年增一成顯示剛性需求仍在。展望第四季走勢，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，雖然股市震盪讓買氣相對謹慎，但央行釋出善意後房市將穩健打底。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，蛋黃區買氣升溫顯示買方態度明確，中長線若無重大衝擊，大選前買氣有望回穩，房價則呈區間整理、強者恆強。中信房屋總經理張世宗則分析，在青安 3.0、利率凍漲及第二戶貸款鬆綁支撐下第四季可期待，惟台股熱絡排擠資金，買賣雙方建立價格共識將是成交關鍵。