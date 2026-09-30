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▲沈伯洋。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

一名激進藍營支持者在社群平台以「小燈泡事件」詛咒民進黨台北市長參選人沈伯洋6歲女兒，該男事後被起底任職於永豐金租賃公司。永豐金租賃昨發聲明稱，「當事人已自請離職」。對此，沈伯洋今（30）日受訪時表示，有些紅線不能跨越，既然對方已經道歉了，也不必去針對對方，呼籲大家謹守分際，讓這場選舉變成一場健康的選舉。沈伯洋上午於競選總部舉行「洋流號記者會」，包含總統賴清德、競總總督導徐國勇、總幹事吳思瑤、執行總幹事吳沛憶、副主委吳怡農、首席副總幹事李建昌、政策召集人陳培瑜及文宣召集人范雲等人與會。會後媒體關切，有藍營激進支持者「小燈泡事件」詛咒沈伯洋6歲女兒一事，沈伯洋回應，選舉有時候會有一定程度的激情，但有些紅線不能跨越，如人身攻擊、生命威脅等，看到新聞報導，該名男子事後也道歉。沈伯洋說，大家都很關心這場選舉、很關心政治，其實可以加入他們，或者上「市長您給我聽好了」發表意見，「我覺得大家不用特別去針對他，因為他也道歉」。沈伯洋提到，他的支持者也是如此，他們都不希望這些事情發生，因為類似的事情，他也遇過蠻多次了，呼籲大家謹守分際，讓選舉變成一場健康的選舉，這是最重要的。