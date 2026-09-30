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▲薔薔不想自己生小孩，不願身材變差，覺得風險太大。（圖／翻攝自YouTube＠泰坦星文創Titan Creative Entertainment）

女星薔薔（林嘉凌）近日在派翠克（柳柏丞）的Podcast上聊到自己的感情與價值觀，她不排斥有小孩，但前提是「請別人生」，言下之意是她支持代孕。因為薔薔認為，生小孩要承擔身材變差、被男方嫌棄的風險：「我不可能因為一個男人或一個小孩去改變我的身體狀態」，這番論點掀起網友熱議。不少人直呼她的想法過於自私，選擇退粉：「薔薔再見，直接黑名單了。」派翠克的Podcast《有空再聽》28日上傳新一集，請到薔薔當嘉賓，大聊她的人生故事。派翠克好奇問她：「那如果你有遇到那個，就是真的符合你完全條件的人的話，你會想跟他有小朋友嗎？」薔薔聽後不暇思索的回應：「薔薔的回答讓派翠克很驚訝，她接著補充：「」薔薔接著表示，很多男人在老婆生完小孩後就嫌棄她身材走樣，態度也跟著變了，她不想要面臨這種情況。薔薔更說自己如果凍卵，可以隨時換男人：「這番言論乍聽之下是在捍衛女權，但其實就是支持代孕，要把生小孩的風險轉嫁給別人承擔，因此讓許多網友看不下去，在Threads上痛批：「薔薔覺得生小孩太犧牲，會找代孕。供沙小？那你就不要生啊！不要有小孩啊！我也不想要身材變形、我也覺得懷孕生產是一種很大的自我犧牲，所以不想要小孩啊！你不想做就找別人為你犧牲是嗎？」薔薔的發言不只引爆脫粉潮，妹妹林嘉凌涉非法招攬海外代孕遭衛生局開罰一事也被拿出來罵：「薔薔再見，直接黑名單了，難怪妹妹在做代孕機構，超級噁心」、「自己知道懷孕、生產對女性身體的犧牲有多大，所以自己不要承擔，卻想找別的女生來犧牲？和他妹妹一樣糟糕」、「不想生，但還是愛小孩，那領養會死嗎」、「真的是很噁，掰掰了」。不過仍有一派粉絲認為，代孕是你情我願的事情，選擇支持薔薔：「代孕的人不是自己決定要代孕的嗎？有人逼她們嗎？有些人也許就是需要那筆錢來做能夠改變命運的事啊。如果要說不好的話，就是怕供應多了（願意做代孕的人變多了），價格就會被壓低？一堆聖母不知道在那邊叫什麼。」