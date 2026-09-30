根據中央氣象署觀測資料顯示，今（30）日13時00分左右，台灣東部海域發生芮氏規模5.9地震，震央位於花蓮縣政府東方136.0公里處，深度13.3公里，為極淺層地震，最大震度在花蓮和平、宜蘭南澳、宜蘭市、嘉義番路、彰化市、雲林麥寮2級。中央氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，這起地震震央位於南澳海盆更外圍，距離台灣遙遠，因此各地震度不大，不過震央附近區域過去地震活動極為罕見，未來3天內要留意可能有規模5以上餘震。
震央距離台灣遠 台灣最大震度2級
邱俊達指出，這起地震發生的時間是在今（30）日下午1時，深度僅有13.3公里，芮氏規模達到5.9，因為震央位置距離台灣有一大段距離，所以只有少數地方感受到2級的地震，大多數縣市為1級地震，2級震度主要在中北部跟西部一些平原地區。
地震震央位於台灣東方南澳海盆再更遠一點，地震主要的成因還是由菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊互相碰撞，當菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下面時，經常會造成該區域發生地震。從歷史上的地震來看，在這附近過去發生的地震其實不多，不過這起地震規模達到5.9，還是要提醒民眾注意，未來3天可能會有規模5以上餘震。
今（30）日下午1時00分左右，花蓮發生芮氏規模5.9地震，震央位於台灣東部海域、花蓮縣政府東方136.0公里處，地震深度為13.3公里，全台18縣市有感，最大震度位於花蓮和平2級，宜蘭、嘉義、彰化等縣市也有2級，台北市、新北市等1級。由於本起地震未達災防告警系統（PWS）發送門檻，氣象署並未發布災防告警。
資料來源：中央氣象署
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邱俊達指出，這起地震發生的時間是在今（30）日下午1時，深度僅有13.3公里，芮氏規模達到5.9，因為震央位置距離台灣有一大段距離，所以只有少數地方感受到2級的地震，大多數縣市為1級地震，2級震度主要在中北部跟西部一些平原地區。
地震震央位於台灣東方南澳海盆再更遠一點，地震主要的成因還是由菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊互相碰撞，當菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下面時，經常會造成該區域發生地震。從歷史上的地震來看，在這附近過去發生的地震其實不多，不過這起地震規模達到5.9，還是要提醒民眾注意，未來3天可能會有規模5以上餘震。
資料來源：中央氣象署