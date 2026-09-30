高雄前鎮一間無店名的小吃攤招牌商品碗粿只要一碗15元，但其實已經經營有60年歷史，引來美食部落客大力推薦，近日卻又經網友踢爆，指出該店衛生堪憂，口味也不對，事件在社群平台Threads上發燒，引衛生局上門稽查發現多項缺失，規定需在期限內改善否則將開罰。後80歲老夫妻決議直接歇業，《NOWNEWS今日新聞》記者訪問80歲老闆娘，她強調從20幾歲就開始賣碗粿，近60年的真功夫，多年來培養出了許多老顧客，且因為覺得即便年紀大了還是需要活動，才會持續每天少量販售，賣完就關店。如今遇到這件事也感到無奈，兩老只好決定直接關門不賣了。
社群平台Threads上近日有網友貼影片指控，一間位在高雄前鎮的小吃店衛生環境堪憂，不只備料區全是羹湯潑灑出來後乾掉的痕跡，煮麵撈網也出現泛黃，碗粿口感也過粉，還指出羹湯有明顯燒焦、發酸味道。並批評以前推薦過這家店的部落客「沒良心」。
該文章引起網友議論，後來衛生局也前往稽查，發現業者未投保產品責任險且未委託專門業者清潔消毒，且料理台及冰箱多處積有汙垢、食材未覆蓋未離地、無溫度指示器、容器具未離地、地板油膩等多項缺失，因此要求限期改善否則將予以開罰。經營的老夫妻難過之餘，決定直接退休，未來不再繼續營業。
強調近60年老功夫 真材實料製作每一碗碗粿
《NOWNEWS今日新聞》記者也實際採訪老闆娘，獨自一人空坐在店面內的她，一臉無奈表示，從20多歲就開始賣碗粿，最早期會到市場限量販售，賣完即休息，有了店面之後，也是採用每天限量約200多碗左右經營，並強調：「我是以在來米粉製作，真材實料，以前一碗賣10元，10幾年前漲到15元，一直到現在都沒有漲價過，不僅是附近鄰居會吃，也有顧客專程從鳳山過來吃。」
她無奈提到，雖然年事已高，又覺得不應該每天沒有事做，所以才會繼續賣碗粿與麵羹，多年來都是這樣賣，也堅持用瓷器碗來炊蒸，沒有偷工減料，更沒有使用現成的化學添加物。
沒想到卻在近日於網路上引起熱議，引衛生局來稽查，最後兩夫妻只好決定歇業，她也表示就只能當作就此退休了，如今原物料已運走，當年打造訂做的炊蒸器具也都已整理收拾好。記者詢問是否有親朋好友想要接班？老闆娘透露：「碗粿不好做，粉漿比例、炊蒸的時間都要很仔細地拿捏。多年來早就都有親戚好友來跟我學，或是詢問做碗粿的技術，我早就都有教了！」
老顧客出面聲援：環境確實「髒」但卻是暖心地存在
事實上，在網路上也有自稱是「老顧客」的網友同樣在Threads上出面聲援，該網友提到，對在地鄉親而言，這間店曾照顧許多無法飽餐一頓的人，對他來說更是「造就我成就之一的存在」，並感嘆「這個世界，沒有set好的人情世故，才是真正的溫暖！」該網友強調，若真的有人吃到「臭酸」的食物，當然支持檢舉，並可以先找出真正吃到變質食物的個案，再針對問題討論；他強調，並非認為檢舉環境或食安有錯，也坦言攤販環境確實「髒」，但他就是想分享個人的感受。
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該文章引起網友議論，後來衛生局也前往稽查，發現業者未投保產品責任險且未委託專門業者清潔消毒，且料理台及冰箱多處積有汙垢、食材未覆蓋未離地、無溫度指示器、容器具未離地、地板油膩等多項缺失，因此要求限期改善否則將予以開罰。經營的老夫妻難過之餘，決定直接退休，未來不再繼續營業。
《NOWNEWS今日新聞》記者也實際採訪老闆娘，獨自一人空坐在店面內的她，一臉無奈表示，從20多歲就開始賣碗粿，最早期會到市場限量販售，賣完即休息，有了店面之後，也是採用每天限量約200多碗左右經營，並強調：「我是以在來米粉製作，真材實料，以前一碗賣10元，10幾年前漲到15元，一直到現在都沒有漲價過，不僅是附近鄰居會吃，也有顧客專程從鳳山過來吃。」
她無奈提到，雖然年事已高，又覺得不應該每天沒有事做，所以才會繼續賣碗粿與麵羹，多年來都是這樣賣，也堅持用瓷器碗來炊蒸，沒有偷工減料，更沒有使用現成的化學添加物。
沒想到卻在近日於網路上引起熱議，引衛生局來稽查，最後兩夫妻只好決定歇業，她也表示就只能當作就此退休了，如今原物料已運走，當年打造訂做的炊蒸器具也都已整理收拾好。記者詢問是否有親朋好友想要接班？老闆娘透露：「碗粿不好做，粉漿比例、炊蒸的時間都要很仔細地拿捏。多年來早就都有親戚好友來跟我學，或是詢問做碗粿的技術，我早就都有教了！」
老顧客出面聲援：環境確實「髒」但卻是暖心地存在
事實上，在網路上也有自稱是「老顧客」的網友同樣在Threads上出面聲援，該網友提到，對在地鄉親而言，這間店曾照顧許多無法飽餐一頓的人，對他來說更是「造就我成就之一的存在」，並感嘆「這個世界，沒有set好的人情世故，才是真正的溫暖！」該網友強調，若真的有人吃到「臭酸」的食物，當然支持檢舉，並可以先找出真正吃到變質食物的個案，再針對問題討論；他強調，並非認為檢舉環境或食安有錯，也坦言攤販環境確實「髒」，但他就是想分享個人的感受。