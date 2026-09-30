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震央靠近與那國島 沖繩測得最大震度3

花蓮外海今（30）日下午1時發生規模5.9地震，不僅台灣多地有感，距離台灣相當接近的日本沖繩八重山群島同樣出現明顯搖晃。 日本氣象廳測得地震規模6.0，與那國島最大震度達3，石垣島、竹富町也測得震度2。日本方面表示，沿岸可能出現輕微海面波動，但沒有造成災害的疑慮。根據中央氣象署資料，這起地震發生於30日下午1時0分24秒，震央位於北緯23.75度、東經122.93度，也就是花蓮縣政府東方136公里的台灣東部海域，地震深度13.3公里，芮氏規模5.9。台灣各地最大震度方面，宜蘭縣及花蓮縣達2級，另外包括北部、中部、東部及南部部分地區也測得1級震度。由於震央位於台灣東部外海、鄰近日本最西端的與那國島，日本同樣明顯有感。日本氣象廳資料顯示，日本時間30日下午2時、也就是台灣時間下午1時左右，與那國島近海發生規模6.0地震，震源深度約10公里，震央位於北緯23.8度、東經122.9度，與台灣中央氣象署公布的震央位置相當接近。沖繩縣與那國町測得最大震度3，石垣市及竹富町為震度2，宮古群島的多良間村也測得震度1。日本氣象廳指出，受到這起地震影響，日本沿岸可能出現些微海面波動，但預估不會造成災害。