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《木蘭辭》先開戰 「北市甘蔗放路邊」爆紅

一路唱進流行音樂：像蔗樣的選情，萬安苦惱

北有甘蔗、南有香蕉！網友湊橫批「滿盤皆蔬」被讚爆

台北市長蔣萬安26日出席中庄仔福德宮土地公聖誕晚宴，獲廟方致贈象徵「步步高升」的祈福甘蔗，活動結束後卻將甘蔗直接留在現場未帶走，慘遭外界一片罵聲；事後，蔣萬安緊急致歉，表示是自己一時疏忽，並已派人前往取回。不過，這波「甘蔗之亂」卻意外掀起話題，網友各自發揮創意進行改編，就連國民黨高雄市長參選人柯志恩也被拖下水。政治攻防尚未落幕，Threads卻率先歪樓，網友直接把這場甘蔗風波玩成一場大型「國文課」，有位民眾率先改編樂府詩《木蘭辭》，將原本「東市買駿馬、西市買鞍韉、南市買轡頭、北市買長鞭」的經典段落，最後一句直接改寫成「北市甘蔗放路邊」，短短兩天就吸引5.6萬人按讚，瞬間吹響「甘蔗文學」接龍號角。隨著貼文爆紅，唐詩宋詞接連被「蔗化」，杜甫名句被改成「朱門酒肉臭，路有萬安蔗」；李白《靜夜思》則出現「舉頭望明月，甘蔗馬路旁」；《將進酒》也被改編成「路邊甘蔗已復回」；王維《相思》同樣難逃網友創意，成了「甘蔗生南國，春來發幾枝」，留言區儼然變成古典詩詞改編大賽。網友創意可不止如此，現代文學作品也被拉進「甘蔗宇宙」，有人模仿徐志摩《再別康橋》的語氣，寫到最後「只留下一支甘蔗」；朱自清《背影》則被惡搞成「我去拿根甘蔗，去去就回。你在這裡，不要走動」；李清照《聲聲慢》的「尋尋覓覓，冷冷清清」，更被網友改成「蔗蔗慘慘棄棄」，把原本的政治話題徹底玩成網路文學創作。這波「甘蔗文學」更一路延燒到流行歌曲，經典旋律也難逃二創命運，蔡依林《舞孃》被改造成「旋轉、跳躍，我躺著選。甘蔗弄不見，你撿到了沒」，周杰倫《稻香》更被重新命名為《蔗香》，大幅置入甘蔗、宮廟與選舉等時事梗；就連Makiyo的《初戀》也遭網友重新填詞：「像蔗樣的選情，萬安苦惱，總一個人又哭又笑，殷瑋上帝總會聽見我的祈禱」。留言區不少網友笑稱「一個甘蔗，激出廣大脆友的詩詞天賦」、「看完這串，我確信台灣人的古文能力絕對還是一等一」、「看完這串真覺得區桂枝不需要那麼擔心傳統文化」還有人直呼自己「困在留言區」、「走不出來」，更有網友寫下「留友看，萬安是文學的溫床」，原PO看了也幽默回應「鼠疫來了，文藝復興還遠嗎？」就在北台灣甘蔗文學持續發酵之際，高雄也出現了意外的「香蕉支線」，國民黨高雄市長參選人柯志恩26日前往旗山參加「2026夏祭新鮮市」，離場前幕僚拿香蕉詢問是否要吃，她則笑稱想吃「屏東香蕉」，引發外界質疑「不挺在地」，相關畫面隨後掀起討論。前總統陳水扁也在網路留言，以「蕉柯輸」諧音調侃柯志恩，並稱此事是「參選負面教科書」。柯志恩競辦表示，這只是私下談話，遭到過度解讀；柯志恩隨後也發文說明，因為當天下一個行程是要趕回老家屏東與親友過中秋聚餐，一時直覺脫口而出，並強調旗山與屏東的香蕉都很好吃。這讓Threads網友乾脆把北台灣的甘蔗與南台灣的香蕉湊在一起，出題「北有萬安丟甘蔗，南有志恩嫌香蕉，橫批寫什麼好？」其中「滿盤皆蔬」被大量網友推爆，其他創意答案也接連出現，包括「蔗不好蕉待」、「蕉到蔗壞朋友」等，讓原本的政治話題再次歪樓成一場另類的「蔬果文學大賽」。