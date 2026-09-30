曾陪伴不少7、8年級生成長的飲料品牌「休閒小站」重新現身，創立於1992年的品牌今年以英文名「Easy Way」回歸台灣，首間門市落腳台北市永春商圈。官方近日在Threads宣布熟悉的味道與EASYWAY招牌重新亮起，並曬出全新店面照，沒想到老客人最在意的並不是飲料，而是招牌變化，不少人直呼新版設計太像現在常見的手搖飲品牌，若沒有官方特別說明，甚至很難認出是昔日的休閒小站。
手搖飲始祖「休閒小站」回來了！老客人一秒被勾起回憶
休閒小站官方帳號近日首度在Threads發文寫下：「休閒小站來Threads報到啦！」並表示：「那個學生時代放學後，總要來上一杯的休閒小站，從1992到現在，熟悉的味道回來了，熟悉的EASYWAY招牌也重新亮起。」
貼文不僅公開嶄新店面照片，更詢問大家：「你以前喝過休閒小站嗎？最有印象的是哪一杯？」只見店家的招牌變成深藍色背景，並以簡約字體寫著「EASYWAY」，還有手繪線條人偶的Logo，整體走簡潔俐落風格。
貼文曝光後，立刻喚起不少人的學生時代記憶，有人直接提到「休閒小站、葵可利、快可立」3大童年手搖飲品牌，也有人分享自己從學生時代一路喝到現在，「人生第一杯珍珠奶茶吧⋯終於回來了」、「以前下課都去店裡狂喝綠豆沙」。
「休閒小站」新招牌曝光！一票人狂嫌：完全無感
休閒小站創立於1992年，過去曾與快可立、葵可利、杯樂並列手搖飲4大品牌，陪伴不少7、8年級生成長。不過隨著台灣手搖飲市場競爭愈來愈激烈，品牌在2010年後逐漸淡出台灣市場，實體門市也陸續消失，今年7月則以「Easy Way」重新回到台灣市場，首間門市選在北市永春商圈。
不過，許多人直言，「休閒小站」主打懷舊情懷，與其完全捨棄舊招牌，不如留下原有元素，再加入Y2K或台式復古風格，既能讓老顧客產生熟悉感，也能透過90年代視覺吸引年輕消費者，和現今滿街的手搖品牌做出差異。
新版招牌視覺確實更加簡潔，但與目前街頭常見的手搖飲店風格相近，反而讓休閒小站過去鮮明的品牌特色消失，「這個沒說我不知道是休閒小站，只會以為是新品牌而已」、「你們把辨識度最高的東西換掉了」、「他要是沒發文我都不知道他跟休閒小站有什麼關係」。
此外，英文名字「Easy Way」更和台灣財政部關務署推出的「EZ WAY易利委」實名認證App撞名，讓人不禁吐槽：「你招牌取這名字就不要怪顧客進來問進口報關怎麼填。」
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休閒小站官方帳號近日首度在Threads發文寫下：「休閒小站來Threads報到啦！」並表示：「那個學生時代放學後，總要來上一杯的休閒小站，從1992到現在，熟悉的味道回來了，熟悉的EASYWAY招牌也重新亮起。」
貼文不僅公開嶄新店面照片，更詢問大家：「你以前喝過休閒小站嗎？最有印象的是哪一杯？」只見店家的招牌變成深藍色背景，並以簡約字體寫著「EASYWAY」，還有手繪線條人偶的Logo，整體走簡潔俐落風格。
貼文曝光後，立刻喚起不少人的學生時代記憶，有人直接提到「休閒小站、葵可利、快可立」3大童年手搖飲品牌，也有人分享自己從學生時代一路喝到現在，「人生第一杯珍珠奶茶吧⋯終於回來了」、「以前下課都去店裡狂喝綠豆沙」。
「休閒小站」新招牌曝光！一票人狂嫌：完全無感
休閒小站創立於1992年，過去曾與快可立、葵可利、杯樂並列手搖飲4大品牌，陪伴不少7、8年級生成長。不過隨著台灣手搖飲市場競爭愈來愈激烈，品牌在2010年後逐漸淡出台灣市場，實體門市也陸續消失，今年7月則以「Easy Way」重新回到台灣市場，首間門市選在北市永春商圈。
不過，許多人直言，「休閒小站」主打懷舊情懷，與其完全捨棄舊招牌，不如留下原有元素，再加入Y2K或台式復古風格，既能讓老顧客產生熟悉感，也能透過90年代視覺吸引年輕消費者，和現今滿街的手搖品牌做出差異。
新版招牌視覺確實更加簡潔，但與目前街頭常見的手搖飲店風格相近，反而讓休閒小站過去鮮明的品牌特色消失，「這個沒說我不知道是休閒小站，只會以為是新品牌而已」、「你們把辨識度最高的東西換掉了」、「他要是沒發文我都不知道他跟休閒小站有什麼關係」。
此外，英文名字「Easy Way」更和台灣財政部關務署推出的「EZ WAY易利委」實名認證App撞名，讓人不禁吐槽：「你招牌取這名字就不要怪顧客進來問進口報關怎麼填。」