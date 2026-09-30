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台中市長盧秀燕日前為江啟臣拭汗的溫馨畫面引發熱議，競選團隊今(30)日宣佈將畫面實體化，加碼推出同款「擦汗神巾」！為迎接10月4日競選總部正式成立，競總副主委王育敏、黃健豪與廖偉翔今於台中市政加速器召開記者會，發表首波「台中味」線上募款小物，主打在地設計師操刀與日常實用性，將於10月1日起開放民眾透過「線上捐款1元集1點」方式限量兌換。競總副主委立委王育敏表示，本次募款小物嚴選臺中在地設計師操刀，展現臺中獨特的設計力與生活品味。她強調，就算是競選小物也必須兼具質感與實用，因為「好用就是臺中WAY」。所有小物均不設實體販售，民眾需至「臺中味」官方網站點選「贊助我們」，即可連結至線上捐款頁面累積點數進行兌換。王育敏也特別推薦自己最愛的專屬環保帆布袋「幸福袋著走」，強調其兼具城市意象與環保多功能用途。在首波推出的套組中，最具話題性的是廖偉翔推薦的「為你擦擦汗！繼續啟程套組」（兌換點數2,999點）。他透露，日前江啟臣登記參選時，市長盧秀燕親自拿毛巾為他擦汗，畫面曝光後引發支持者熱烈詢問，競總因而緊急加碼推出「同款擦汗神巾」。該套組含重磅厚織T-Shirt與大應援毛巾；若偏好單純購買毛巾，亦有2,000點的大毛巾兩條組及1,000點的小毛巾兩條組供選擇，適合戶外運動防暑及日常使用。黃健豪則帶來「市民當頭家套組」（兌換點數1,999點），包含專屬馬克杯與硅藻土吸水杯墊，展現精緻的生活態度。針對想一次收集全套小物的支持者，競總更推出8,888點的「臺中幸福袋著走」大全套，一次滿足「全都要」的需求。廖偉翔提醒，首波募款小物數量有限，欲購從速。凡於10月20日前完成線上捐款兌換者，即可獲得首波加碼的「限量徽章PIN」乙個（款式隨機）。記者會最後，三位副主委手持熱門小物，高呼「贊助臺中味，延續臺中Way」口號，為首波開賣熱烈拉開序幕。