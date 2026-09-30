我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨嘉義市長王美惠今（30）日陪同內政部長劉世芳視察嘉義市第一座社會住宅「友忠好室」，並宣布若能擔任市長，將主動盤點轄內土地，規劃推動嘉義市第一座由市府興建的社會婚育住宅，讓年輕人、小家庭及有居住需求的市民，都能在嘉義找到住得起、住得安心的家，這項政策也是自己市政政策藍圖之一。王美惠表示，今天走進「友忠好室」，心裡特別有感觸，剛上任立委時，看到內政部資料上，嘉義市社會住宅的規劃數字是零，一戶都沒有。經過這些年持續爭取，如今嘉義市3座社宅陸續推進，中央興建的首座社宅「友忠好室」已經竣工，「博愛安居」工程進度達8成，「安寮好室」也正在興建中。王美惠感性表示，從無到有，今天實際走進嘉義市第一座社會住宅，這一路真的不容易。這些年，在中央持續為嘉義積極爭取建設，協調相關部會，把鄉親的需求化為具體成果。但為嘉義爭取的不只有社宅，每一項帶回地方的建設與資源，都是從鄉親的需求出發，也是這些年在中央努力的累積，「這就是我的政績，讓鄉親看得見、使用得到。」劉世芳也指示，社宅申請資訊應簡單明瞭，相關說明及受理作業都要以便民為原則，並設置實體服務據點，提供面對面解說、申請受理及審查服務，要求住都中心要加速行政作業，將相關期程縮短1至2個月。「友忠好室」為地上10層、地下2層，共144戶，包括套房63戶、二房54戶及三房27戶，設有64個汽車位、146個機車位，目前預計11月底開放申請。住戶分配規劃40％優先戶，其中包含20％婚育保障名額，另有10％睦鄰戶、8％軍警消保留戶及弱勢保留戶，並設置2戶受暴者庇護空間。租金依所得提供不同折扣，以中低收入戶為例，套房月租約5300元、二房9390元、三房12610元。社宅另設一間店鋪供招租，以及由衛福部前瞻經費補助的托嬰中心，預計收托52名0至2歲幼兒。整體建築採全齡友善設計，設有防滑地坪、扶手及低門檻動線，並具備綠建築、耐震及智慧建築三大標章。