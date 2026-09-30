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▲沈伯洋今召開「競總開箱暨洋流號記者會」。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前赴內湖區737夜市掃街，吸引大批「洋流」，國民黨立委李彥秀則稱，737夜市人潮是「人工洋流」，每個議員動員10至15人即可，且當天很多人從內科下班，這只是借力使力。對此，沈伯洋今（30）日淡然說，李彥秀有其想法，「她開心我就開心」。沈伯洋上午於競選總部舉行「洋流號記者會」，包含總統賴清德、競總總督導徐國勇、總幹事吳思瑤、執行總幹事吳沛憶、副主委吳怡農、首席副總幹事李建昌、政策召集人陳培瑜及文宣召集人范雲等人與會。對於李彥秀的說法，沈伯洋於會後受訪時表示，內湖、南港，最資深的議員李建昌稱沒有動員，「李彥秀對於這場活動，她有她的想像，我們都是尊重，她開心我就開心」。媒體關心，作家劉克襄公開與沈伯洋跨越20年的深厚情誼，沈伯洋更是《少年綠皮書》的主角，《少年綠皮書》也隨即銷售一空。沈伯洋說，大概17歲時與劉克襄踏遍台灣，學習了很多東西，加深對城市歷史、自然生態的理解，謝謝劉克襄將這段記憶告訴大家，也希望可以藉此讓大家知道台北的好和深刻的文化。另外，媒體提及，沈伯洋國中同學昨分享，沈伯洋當時下課都在和同學吵架，題目竟是鋼彈和福音戰士誰比較帥。沈伯洋笑說，當時年紀正是中二，一起討論的同學昨天還特別傳訊息給他，說明當時的話題其實是爭辯喜歡《新世紀福音戰士》角色明日香還是綾波零，「我還是要告訴大家，初號機是不會輸的！」