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徐巧芯翻中天換照舊帳：當年打擊「韓流」 如今談「洋流」？

點名政論節目 質問「沈伯洋的看法呢？」

徐巧芯批「雙標嘴臉藏不住」

「應該用2020年沈專家的靈魂回答台灣人民」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掃街掀起的「洋流」蔚為話題，團隊今（30）日更開箱競選總部及「洋流號」，正式宣布啟動「大洋流」計畫，預計自10月11日起利用週末前往台北6大選區車掃，並號召支持者登記成為「船員」。對此，國民黨立委徐巧芯翻出2020年中天新聞台換照案，點名沈伯洋當時以台灣人權促進會副會長身分擔任NCC聽證會7名鑑定人之一，台灣人權促進會提出的鑑定意見書也由沈伯洋主筆；徐巧芯因此質疑，沈伯洋當年批評「韓流」及媒體高密度特定報導，如今面對友好媒體大量報導「洋流」，是否仍採取相同標準？徐巧芯今發文表示，「沈伯洋就是當初讓中天關台，傷害媒體自由的關鍵推手！」並質疑，「我也好奇，當年的『沈專家』，不斷打擊『韓流』，如今怎麼喜孜孜地談『洋流』？」徐巧芯指出，2020年10月26日，沈伯洋以台灣人權促進會副會長身分，受邀擔任中天換照聽證會的7名鑑定人之一，並對中天的新聞表達應該不予換照，後續才進一步有了NCC的關台事件。她質疑，「沈伯洋以『韓流』為理由，立下的神聖道德標準，難道不必拿來檢驗如今的『洋流』？」徐巧芯表示，沈伯洋當年痛批「高密度特定報導」、「欠缺多元觀點」，現在三立、民視、壹電視、年代天天瘋狂吹捧民進黨，「現在特定政論節目簡直變成你沈伯洋的個人實境秀。政論節目包含主持人在內，直接演唱沈伯洋的競選歌曲助選，離譜至極。」徐巧芯質疑，「當年中天被關，現在這種綠媒是不是更該撤照？沈伯洋的看法呢？還是遇到吹捧自己的，就飄飄欲仙？」徐巧芯表示，沈伯洋「當年控訴事實查證失能，如今綠媒面對光電弊案、政策疑雲集體裝聾作啞，甚至把所有監督者抹成境外勢力和認知作戰。這叫事實查證與自律嗎？」她痛批，綠媒拿著政府鉅額標案做大內宣，政論節目聽不到半句異音，NCC更不敢用罰中天的標準稽查綠台。如今沈伯洋當上立委握有實權，但從未提出任何批判，雙標嘴臉藏不住。徐巧芯表示，後續中天對NCC的裁罰提起訴訟，累積了高達26連勝，證明了沈伯洋鑑定書當中的基礎根本有問題。當初強調應該要「不予換照」的他毫無愧疚之意，在她看來就是綠營箝制新聞自由的打手。她最後指出，這就是沈伯洋「綠能，你不能」的瞎掰日常。把別人的言論自由當抹布踩；如今自己人瘋狂操作洋流造神，得意忘形、裝聾作啞的樣子就有多滑稽。沈立委應該用2020年沈專家的靈魂，好好回答台灣人民。