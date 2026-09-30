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2026年U15世界盃棒球賽，中華隊今（30）日在預賽最終戰面對澳洲，全場打線敲出多達13支安打，加上6名投手聯手壓制對手火力，最終以8：0完封澳洲，以預賽4勝1敗、B組第2名成績晉級複賽。中華隊3局上率先發動攻勢，王聖穰敲出安打上壘後，靠著澳洲投手牽制失誤站上得點圈，隨後吳祐宇補上安打送回分數，幫助中華隊取得1：0領先。5局上，中華隊攻勢再度串連。首名打者曾祈嘉敲出三壘安打打頭陣，王聖穰、張少遠與金韃麓．邁布特也陸續擊出安打，單局一口氣灌進3分，將領先擴大到4：0。6局上1出局後，曾祈嘉再次敲安上壘，並靠王羽翔一壘安打推進到三壘。隨後澳洲投手牽制一壘試圖抓跑者，但王羽翔成功拖延時間，讓曾祈嘉跑回本壘，中華隊再添1分，王羽翔也順利回到一壘。7局上，中華隊火力持續發揮，單局敲出3支安打，另靠2次觸身球與澳洲投手暴投再添3分，全場累積13支安打，展現穩定串聯與把握得點圈機會的能力。投手端方面，中華隊此役採取車輪戰，由葉壘、陳柏駿、林品安、曾亦誠、周震泉與曾祈嘉輪番登板。除了先發投手葉壘被敲出2支安打外，其餘投手都沒有讓澳洲打者擊出安打，成功壓制對手反攻機會。中華隊投手群全場聯手完封澳洲，也為預賽階段畫下漂亮句點。本場最亮眼的球員是曾祈嘉，他單場4打數敲出3支安打，繳出猛打賞表現，外帶1分打點並跑回2分。不只在打擊端扮演攻勢發動機，他也擔任中華隊最後一任投手，後援1.1局無失分，送出2次三振，投打兩端都有重要貢獻。中華隊最終以4勝1敗、B組第2名晉級複賽，複賽首戰將面對A組預賽第2名球隊。澳洲本屆預賽僅擊敗捷克，最終無緣晉級下一輪。