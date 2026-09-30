三重區一名父親逼迫女兒帶上「小偷」、「畜生」等羞辱性字句的紙板遊街，黃姓父親涉嫌對未成年子女不當管教，遭法院裁定羈押禁見。對此，新北市長侯友宜今（30）日受訪時表示，哥哥目前則由親友照顧，兄妹就學情況穩定，市府社工及相關資源仍會持續介入，協助兩人在生活及就學上穩定成長。
據了解，女童目前就讀國一，哥哥則就讀國三，兄妹與44歲父親及父親同居人借住親戚家中。去年6月，學校發現兄妹身上有傷，社會局接獲通報後介入，並向法院聲請保護令，法院同年9月核發為期2年的保護令，禁止黃父對子女有不當對待行為。
未料28日下午，女童疑因拿了哥哥的玩具，被哥哥向父親告狀，黃父竟要求女童掛著寫有羞辱字句的紙板、赤腳外出，哥哥還在一旁錄影。過程遭民眾拍下PO網後引發關注，警方與社會局隨即介入。警方調查後認定黃父涉嫌再次違反保護令，檢方訊後聲請羈押，新北地院裁定羈押禁見。
侯友宜今受訪時表示，哥哥已經由親友來照顧，至於妹妹，政府已經安置妥當，哥哥跟妹妹的就學非常穩定，但是新北市不管是社工或是政府資源都要不斷地進入，
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未料28日下午，女童疑因拿了哥哥的玩具，被哥哥向父親告狀，黃父竟要求女童掛著寫有羞辱字句的紙板、赤腳外出，哥哥還在一旁錄影。過程遭民眾拍下PO網後引發關注，警方與社會局隨即介入。警方調查後認定黃父涉嫌再次違反保護令，檢方訊後聲請羈押，新北地院裁定羈押禁見。
侯友宜今受訪時表示，哥哥已經由親友來照顧，至於妹妹，政府已經安置妥當，哥哥跟妹妹的就學非常穩定，但是新北市不管是社工或是政府資源都要不斷地進入，