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大樂透1億元頭獎中獎人捐出600萬元做公益，其中300萬元指定捐贈屏東縣政府助學方案，協助弱勢學子安心求學。（圖／翻攝畫面）

大樂透頭獎今年2月24日於屏東縣「喜來發彩券行」開出，由一名幸運民眾獨得新臺幣1億元。中獎夫妻慷慨捐出600萬元回饋社會，其中300萬元指定捐贈屏東縣政府辦理「聯合助學脫貧自立方案」，預計協助約400名弱勢學子安心求學；另300萬元捐贈中國信託慈善基金會，投入公益慈善用途。台灣彩券公司今（30）日受中獎人委託，與屏東縣政府共同舉辦捐贈記者會，由副縣長鄞鳳蘭、台灣彩券公司董事長黃志宜及總經理謝志宏共同主持。副縣長鄞鳳蘭表示，感謝中獎人回饋故鄉，將喜悅化為助學力量。縣府將妥善運用善款，協助弱勢家庭子女支付註冊、書籍及交通等必要費用，並透過理財教育、生涯規劃及體驗探索等活動，培養學子自立能力，拓展未來發展機會。董事長黃志宜指出，中獎人是年近50歲的屏東鄉親，從事基層勞務工作，平時鮮少購買彩券，僅在農曆春節與妻子購買彩券試手氣。今年夫妻依往例一次購買七期大樂透，年後透過台彩APP對獎，意外發現抱回1億元頭獎。領獎時，中獎人主動表達捐款意願，希望將好運分享給更多需要幫助的人。中獎夫妻因感受到屏東縣政府長期投入弱勢扶助及兒少教育，決定捐出300萬元支持助學方案，另300萬元交由中國信託慈善基金會運用，讓愛心擴及全台。台灣彩券表示，公益彩券盈餘持續挹注社會福利，結合中獎人的愛心捐贈，讓更多弱勢家庭及學子獲得支持，延續善的循環。