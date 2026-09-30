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繼首波募款小物「秒殺」一空後，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今(30)日再推出第二波應援戰力！何欣純與「台中隊」市議員參選人共同亮相「台中純純杯」與黑白兩色「台中純派T恤」，宣布將於明（1）日上午11時28分開放捐款索取。何欣純強調，這次回應廣大支持者「敲碗」，嚴選全程台灣製造的質感商品，要讓市民把對台中的熱愛融入日常。何欣純表示，「台中純純杯」由台灣玻璃館製作，延續過去參選立委時的熱銷經典款並進行品質改良。杯身印有亮眼粉色的「純」字，外盒包裝則融入「行動、溫度、創新」與「首都格局、台中進擊」等競選理念。她透露，先前與立委沈伯洋在台中市民廣場野餐時，便是使用純純杯品嘗在地知名的「羅氏秋水茶」；過去也曾將印有「純」字的玻璃杯贈予日本前兒童政策擔當大臣黃川田仁志，讓台灣好物成為推動台日交流的暖心紀念。另一款亮點「台中純派T恤」，原為競選團隊工作人員與發言人的識別制服，象徵年輕與活力。何欣純提到，在先前走讀台中的活動中，不少民眾紛紛詢問工作人員身上的T恤如何取得，詢問度極高。團隊採納支持者回饋後，依據實際穿著體驗優化材質、腰身與版型，正式推出黑、白兩色供民眾選擇，同樣堅持MIT台灣製造。何欣純今親自介紹第二波募款感恩小物共有三種方案，捐款滿299元可獲得「台中純純杯」1組；捐款滿599元可獲得「台中純派T」1件，黑、白任選；捐款滿1,128元則可獲得黑、白兩色「台中純派T」各1件。純派T提供S至3L尺寸，支持者可於捐款備註註明顏色及尺寸，詳細資訊將透過官方社群及官網公布。何欣純補充，純派T恤提供 S 至 3L 等多種尺寸，支持者可於捐款時備註顏色與尺寸，詳細捐款管道與資訊將同步發布於官方社群及官網。她感謝所有「純派」支持者的相挺，並強調每一份力量都是團隊前行的動力，期盼透過質感與實用兼具的感恩小物，邀請更多市民將對台中的熱愛融入日常生活，一起為台中的未來加油。