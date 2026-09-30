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交通部檢討會議 部長3點提醒

高鐵檢討自由座、對號座分流 提前漲價未討論

雪隧創今年最大流量 下一疏運高峰備戰春節

中秋教師節連假剛結束，高鐵疏運人次屢創新高，卻引發不少民怨。交通部今（30）日邀集高鐵、台鐵等開疏運檢討會議，交通部公共運輸監理司司長胡廸琦坦言，本次連假疏運壓力確實很大，交通部長陳世凱在會中提醒留意資訊顯示透明、旅客舒適度等面向。另，高鐵將研議自由座、對號座分流。交通部今開中秋節連假檢討會議，胡廸琦表示，本次連假僅有4天假期，國內旅遊旺、國旅人次較平常成長近6成，也使整體疏運需求高度集中。會中陳世凱先感謝第一線同仁的辛勞，但也要求，未來資訊系統即時透明呈現，包含顯示剩餘座位等，讓民眾能提早掌握運量、班次等資訊，在行程安排上有更多選擇。第二，胡廸琦表示，陳世凱也提醒針對高鐵除了運量、運能和安全外也必須兼顧旅客舒適度，包括排隊候車、商務車廂使用及站立旅客等情況。第三，各運具聯防機制都有啟動，台鐵也提供很大的協助、分擔高鐵尖峰人流。媒體詢問，雖推動跨運具聯防，但有不少旅客不願意從高鐵改搭其他運具？胡廸琦以台鐵為例，透過停靠新烏日站等方式分擔旅客，讓沒有買到高鐵票的民眾，也能轉搭台鐵；未來仍會透過鼓勵方式，引導民眾在尖峰時段選擇其他運具。本次台鐵改變疏運做法。台鐵公司副總經理劉雙火表示，這次疏運的作法與過去不同，例如9月24日已在下午3時30分提出加開運具聯防列車的規劃，並於晚間6時後加開列車資訊，提前讓旅客知道不必在高鐵站長時間排隊；該班列車共載運約650名旅客，確實發揮部分分流效果。9月28日的運具聯防列車也在9月26日就提前公告，讓旅客事先知道有其他運輸選項，不必集中到高鐵站排隊。至於是否研議高鐵「以價制量」、提前調漲票價，或是自由座「總量管制」？胡廸琦表示，目前並沒有討論這項議題，現階段重點仍是做好疏運規劃；而是否公佈高鐵剩餘座位資訊，也將在後續進一步討論。高鐵公司資深經理顏宏穎則說，高鐵內部會有檢討機制，自由座賣票管制還牽涉票務系統配合。顏宏穎表示，針對周四下班後人潮大量湧入，當時已在現場將兩類旅客分流，後續雙十連假疏運將持續加強相關措施，包含商務車廂有兩側玄關加強驗票管制作為，同時將檢討對號座及自由座的排隊分流方式，並在超尖峰期間預先規劃加班車。在國道部分，高速公路局組長張崇智表示，連假雙向平均交通量為112.9百萬車公里，較去年同期增加3%；4天連假第一天適逢中秋節，交通負荷確實較大，約為平常日的1.5倍，其中雪山隧道更創下今年最大交通量，甚至高於春節期間的流量。後續將透過與公路局、地方政府合作，將國道留給中長途旅客使用，引導旅客使用省道及其他道路，讓整體公路運輸系統發揮最大效用。對於交通部長要求各單位檢討疏運措施，胡廸琦表示，沒有壓時間表，但依照習慣都會馬上檢討。下一個疏運高峰預估是春節，將透過旅客訂房率等先行指標，預作規劃。