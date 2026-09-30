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屏東有一名女子在社群網站發出影片，提到友人從中國攜帶「豬肉脯」返台未被查獲。農業部說明，後續將聯合屏東縣動防所、警察局等單位進行行政調查，釐清相關狀況。農業部防檢署動物檢疫組組長高黃霖提到，防檢署在接獲相關訊息時，已針對貼文者及違規者資訊進行追查，後續也會和屏東縣動防所、警察局等相關單位合作，進行行政調查，以釐清案件發生狀況。後續經過行政調查如果確認當事人確實有違規自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境事實，高黃霖提到，將處新台幣20萬元罰鍰，違規攜入的產品，將予以沒入銷毀。防檢署鄭重呼籲國人，三大豬病非疫區得來不易，全民應配合政府共同防疫，以保障我國農畜生產環境安全。為防止非洲豬瘟隨違規豬肉產品傳入，防檢署說明，自疫區輸入豬肉產品，首次開罰新台幣20萬元；第二次（含以上）直接重罰新台幣100萬元；再次提醒民眾，不網購境外肉類製品，海外親友寄送郵包來台，確認無畜產品再寄出。