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◼︎台北市10月1日停水範圍

▲台北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月1日停水範圍

▲新北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月1日停水範圍

▲桃園市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市10月1日停水範圍

▲台中市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月1日停水範圍

▲台南市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月1日停水範圍

▲高雄市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎苗栗縣10月1日停水範圍

▲苗栗縣10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月1日停水範圍

▲雲林縣10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月1日停水範圍

▲屏東縣10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月1日停水範圍

▲宜蘭縣10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣10月1日停水範圍

▲花蓮縣10月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月1日（週四）在以及共11縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，在雲林還有時間長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月1日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月1日10時至16時(共6小時)📍停水地區文山區：木柵路一段(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：10月1日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月1日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路三段531巷和平東路3段531巷及575巷(直接用水戶:停水62戶)🕦影響時間：10月1日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月1日10時至14時(共4小時)📍停水地區松山區：八德路八德路3段73號至225號(直接用水戶:停水5戶)🕦影響時間：10月1日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月1日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區和平西路59巷(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月1日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月1日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水66戶)🕦影響時間：10月1日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：溪尾街66號至70號、溪尾街60巷9及11號、自強路四段51號53號及53號之１(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：10月1日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：福隆路49號至121號(單號側)、14號至52號(雙號側)(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：10月1日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區新店區：中華路83巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：10月1日22時至2日06時(共8小時)停水原因：用錶漏水搶修📍停水地區三峽區：三峽五十份山登山步道、中正路三段、中正路二段、二鬮路、嘉添路、大利路、大同路、大埔路、弘道路、柑樹路、添福路、聖心一路、鹿窟產業道路。🕦影響時間：10月1日09時30分至12時30分(共3小時)停水原因：小區用錶漏水搶修📍停水地區八德區：興隆街。🕦影響時間：10月1日10時至18時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區龜山區：光榮路、光榮路67、11、13巷 (以上含弄)。🕦影響時間：10月1日10時至17時(共7小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西屯區：大弘三街、大有一街、大有三街、大有二街、大有東街、大有街、大有西街、漢口路一段。🕦影響時間：10月1日23時至2日05時(共6小時)停水原因：小區管線調查📍停水地區歸仁區：中正一街、中正三街、中正二街、中正五街、中正八街、中正六街、中正十街、中正南路一段、仁愛八街、仁愛十街、信義南路、公園八街、公園十街、公園路、和平南街、大成一街、大成二街、大成八街、大成六街、大成十街、大成路、大智街、大順三街、大順街、復興路。以上均含巷弄。🕦影響時間：10月1日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區新化區：大德路、大新路、太平街。🕦影響時間：10月1日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西港區：金砂里。共1個村里。🕦影響時間：10月1日09時至12時(共3小時)停水原因：水量計故障緊急搶修。📍停水地區岡山區：三和里、華崗里。燕巢區：金山里、尖山里。阿蓮區：峯山里。🕦影響時間：10月1日14時至16時(共2小時)停水原因：小區流量計錶頭。📍停水地區內門區：高127，高122,三平里二甫。🕦影響時間：9月30日23時至1日05時(共6小時)停水原因：台電停電。📍停水地區三義鄉：廣盛村、勝興村。🕦影響時間：10月1日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程管線及用戶改接。📍停水地區虎尾鎮：復興路、復興路34巷、復興路74巷、西平路、西平路28巷。🕦影響時間：10月1日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程管線及用戶改接。📍停水地區東勢鄉：安西路、新坤路、永安路。臺西鄉/安西路、永安路、三和社區。🕦影響時間：10月1日08時至17時(共9小時)停水原因：新設水量計作業施作停水。📍停水地區東港鎮：新街里；東港溪以南/沿海路以東/成功路以西/中正路一段以北。🕦影響時間：10月1日13時至17時(共4小時)停水原因：用戶用水新裝工程。📍停水地區宜蘭市：慈安路、林森路。宜蘭縣/宜蘭市/慈安路、林森路。🕦影響時間：10月1日0時至04時(共4小時)停水原因：地下漏水夜間檢漏作業。📍停水地區花蓮市：中華路、博愛街、忠孝街、新港街、明義街、自由街。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。