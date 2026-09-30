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古裝奇幻探案劇《大奉打更人》明（10月1日）起在中天綜合台播出，由王鶴棣、田曦薇主演，劇中除了探案、奇幻與熱血對決，王鶴棣與田曦薇的浪漫互動也是一大看點，《大奉打更人》是王鶴棣與田曦薇首度合作，談到合作前後對彼此的印象，田曦薇形容王鶴棣是「非常誠實、真實和勇敢的少年」，雖然平常看起來痞痞帥帥，但私下其實真的笨笨的。王鶴棣在劇中飾演「許七安」，看似吊兒郎當、愛摸魚，實則機靈又有原則，在一次次危機中逐漸嶄露頭角。他不僅靠現代化學知識受到賞識，更憑前世記憶「文抄」許多經典古詩詞震撼眾人，其中「登天梯唸詩」更成為劇中名場面。田曦薇則飾演備受寵愛的「臨安公主」，角色天真可愛、古靈精怪，與許七安因誤會相識，兩人在相處過程中逐漸擦出感情火花。劇集融合懸疑、奇幻、輕喜劇與浪漫元素，節奏熱鬧又有爽感。《大奉打更人》是王鶴棣與田曦薇首度合作，談到合作前後對彼此的印象，田曦薇形容王鶴棣是「非常誠實、真實和勇敢的少年」，雖然平常看起來痞痞帥帥，但私下其實「真的笨笨的」，沒有太多心眼。這番形容也呼應王鶴棣戲外常被粉絲笑稱為「笨蛋帥哥」的形象。王鶴棣則表示自己從拍攝第一天開始就和許七安相當同頻，認為這個角色「真實、正義，很鮮活」。雖然許七安有不少小缺點，也很接地氣，但面對大是大非時，始終堅持心中的原則。相較於田曦薇眼中的「笨笨少年」，王鶴棣對她的第一印象則是「大眼睛、很有勁、食量驚人」。最讓他印象深刻的是田曦薇的共情能力，有一次兩人在同一個化妝間，田曦薇看到新修改的劇本內容時，竟邊看邊哭。王鶴棣關心詢問後，她才說：「太燃了！我也想演許七安！」拍攝現場也有不少趣事。劇情原本安排田曦薇踢王鶴棣一腳，沒想到當時地面太滑，王鶴棣真的整個滑倒，導演沒有喊卡，他便順勢接著演，最後這段意外摔跤也被保留下來。王鶴棣笑說，那次摔跤「蠻驚喜的」。談到劇中名場面，王鶴棣特別選了他與田曦薇的「煙火吻」。他透露兩人拍攝喝酒談心的浪漫戲碼時，第一次拍完後，導演覺得煙火不夠多，劇組又重新準備一批煙火拍第二遍，讓他直呼現場「肉眼上的視覺衝擊很大」，畫面相當震撼。《大奉打更人》明（10月1日）日起，週一至週五晚間9點在中天綜合台播出。