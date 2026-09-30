我是廣告 請繼續往下閱讀

市府站2、3號出口11月起禁菸 最高罰1萬元

衛生局：商圈人潮密集處優先建置負壓吸菸室

信義商圈續往松壽路、威秀廣場評估

4民間單位捐贈負壓式吸菸區

台北無菸城市持續採分階段方式逐步擴大禁菸範圍，其中信義區香堤廣場自105年起公告為除指定吸菸區外全面禁止吸菸場所，今（30）日再啟用2座負壓式吸菸區，並規劃公告捷運市政府站2、3號出口周邊自11月起，吸菸區以外為全面禁止吸菸場所；未於指定吸菸區內吸菸者，將依菸害防制法處新台幣2,000元以上1萬元以下罰鍰。衛生局也表示，信義商圈接下來會往松壽路、威秀廣場持續評估跟規劃，也不排除和百貨業者等合作。環保局今宣布，規劃公告市政府站2、3號出口周邊，自11月起為除吸菸區外，全面禁止吸菸場所，未於指定吸菸區內吸菸者，最重恐將開罰1萬元罰鍰。而市府今啟用2座負壓式吸菸區，衛生局長黃建華表示，負壓式吸菸室最主要目的是希望菸味不要擴散，北市府非常注重行人的權益，所以在商圈人潮密集處，就會首先建置負壓吸菸室，未來會針對宣導人員、熱點偵測，以及負壓吸菸室的使用率做調整，若之後使用率高，也會持續進行。台北市目前有多個商圈設有戶外負壓式吸菸區，包括西門町商圈3處、心中山商圈2處、行一大客車停車場1處、水園區新天地1處、建成公園1處、大同區行政中心1處、民生社區中心1處、迪化街商圈1處，以及花博MAJI市集1處。針對媒體詢問，信義區未來是否將全面禁菸？黃建華回應，信義商圈會往前進行，接下來也會往松壽路、威秀廣場持續評估跟規劃，也不排除和百貨業者等合作，歡迎各式各樣的業者，若想要設立負壓式吸菸區，也一定會積極輔導協助。黃建華也提到，整個台北市的無菸城市政策，目前開放式以綠籬式為主，過去有設計還不錯的隔板式，也會保留下來，基本上會以這個方向進行。民間響應台北市「無菸城市」，4個民間單位包括台北華山扶輪社、新北市世界華人工商婦女企管協會、社團法人國際獅子會台灣總會台北市第一支會，及財團法人台北市三幸慈善基金會，均以實際行動支持無菸城市政策，捐贈負壓式吸菸區，協助台北市政府於信義區捷運市政府轉運站周邊等地設置。黃建華呼籲，請民眾配合禁菸規定，吸菸者依現場指引至指定吸菸區吸菸，共同維護商圈環境品質，營造友善、舒適的無菸環境。歡迎企業、公益團體及社會各界有意捐贈負壓式吸菸區或投入相關公益行動，可透過「公益台北愛心平台」了解捐贈方式及相關資訊，以實際行動支持，共同營造友善的無菸環境。