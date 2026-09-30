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▲馬斯克4.23秒賺完你一年薪水！川普年收22億美元（圖／美聯社／達志影像）

▲AI技術（圖／路透社／達志影像）

全球首富馬斯克近日接受中國官媒央視專訪，針對年輕人如何迎接未來職場新面貌提出建議：廣泛涉獵各種知識。他認為，即使全球出現數百萬計機器人可能還需要好幾年，提早做好準備仍十分重要。擁有賓州大學物理學與經濟學雙學士學歷的馬斯克表示：「我對教育的建議是，盡可能接受最廣泛的教育，包含藝術、科學與工程，掌握各類的一般知識。」他說明，隨著科技能力愈來愈強，能否善用科技，部分取決於是否清楚自己想讓它完成什麼。「要怎麼問機器人，你必須能問得好。而擁有愈廣的一般知識，你就能更好地建構問題，也就是所謂的提示詞工程。」在ChatGPT等生成式AI聊天機器人爆紅後，提示詞工程成為廣受討論的技能，甚至發展成一種職涯路徑，因為提問方式會影響AI模型回應的品質與實用性。近年AI理解人類自然語言的能力顯著提升，對精心設計提示詞的需求也隨之下滑，但馬斯克認為，在人形機器人充斥的世界裡，清楚表達自身訴求的能力反而會更加重要。馬斯克說：「你必須傳達你的願望給機器人。儘管這聽起來很瘋狂，但未來的機器人和AI太多了，以至於他們巴不得聽你差遣。」無獨有偶，在英格蘭東安格里亞大學主修文學的Anthropic共同創辦人克拉克（Jack Clark），同樣主張跨領域教育有助人們準備迎接由AI接手更多例行性技術工作的未來。他告誡Z世代，不要追求基礎或「死記硬背式的程式設計」，結合「跨多種學科的整理與分析思維」的學位，未來可能愈來愈有價值。微軟首席科學家蒂凡（Jaime Teevan）也指出，過去與博雅教育相關的廣泛跨學科技能，正因AI的普及而重新崛起。