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▲「那對夫妻」是台灣早期最具代表性的網紅家庭之一。（圖／Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

YouTuber夫妻檔「那對夫妻」由老公Kim、老婆Nico組成，去年底卻揭開女兒妮妮於校園遭霸凌，不僅有大量與性別有關的限制級語言羞辱，更導致女兒連日做惡夢、生病住院，讓夫妻倆氣得到學校討公道。今（30）日Kim出席AI領袖高峰會，透露女兒的事情已經解決了，甚至一度排斥去學校，如今狀態已經好轉許多，並且熱愛跳舞，被問及女兒出道計畫？Kim則表示不強求「讓她自己發展。」「那對夫妻」去年痛揭女兒在學校被霸凌，透露有段時間妮妮夜夜做惡夢甚至生病住院，事後才發現或許與霸凌事件有關，讓夫妻倆相當心疼，並衝到學校替女兒討公道，並先以保護妮妮、讓她休息為首要。Kim今日受訪時，被問及案件進度，他透露女兒的事情已經解決，之後會在個人社群向大家說明，「其實沒有太多的處理後續，我們只能分享處理過程跟心境。」Kim透露事件發生後，女兒一度有些排斥去學校，他認為孩子在學校發生事情，還是需要父母的陪伴、溝通，夫妻倆也花蠻多時間開導她，現在的興趣是跳舞，跟前陣子的狀態差很多。被問到女兒未來是否考慮進軍演藝圈？Kim則表示：「沒有特別規劃，她現在喜歡就讓她去嘗試，之後看她的興趣發展。」妮妮小時候因古靈精怪形象、與爸爸童言童語的互動深受許多網友喜愛，並以「那對夫妻」頻道活躍於網紅圈，臉書粉絲團成立僅一年多，就迅速突破200萬人追蹤，是台灣早期最具代表性的網紅家庭之一。Kim也創作過不少獻給家人的單曲，他自己演唱、送給女兒的歌曲〈妮妮〉在YouTube觀看量高達1800萬。