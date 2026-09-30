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雲林科技從農業出發

舉辦無人機飛行競賽

串聯機械產業與智慧創新園區

創造用例從縣府自身需求開始

雲林縣長候選人張嘉郡今（30）日提出「無人機低空科技產業發展政策」，以「以測帶產、以賽聚才、以產留才、以用創值」4大方向為核心，從測試場域、人才培育、產業進駐到實際應用逐步推動，希望把雲林的農業場域、學校人才與產業條件串起來，打造低空科技產業發展的基礎。社團法人台灣福爾摩沙無人飛行器協會理事長張政雄、資深無人機玩家徐世杰等多位玩家及相關產業人士今出席記者會，進行意見交流。張政雄表示，台灣的無人機發展目前不缺人才與技術，而是缺乏完善、合法、永續的專業場地，他期待張嘉郡提出的願景，打造一個讓學生學習、考生考照、教官教學、同好交流、相關測試的場域，讓虎尾的航空故事不要停留在過去，讓虎尾可以重新飛起來。「雲林發展科技不是離開農業，而是從農業出發。」張嘉郡表示，無人機已經不只是空拍工具，從智慧農業、物流、巡檢到災害防救，都有越來越多應用，雲林有廣大的農田、水利、沿海及平原場域，這些都是無人機可以實際測試與應用的地方，加上虎尾科技大學、雲林科技大學的人才與研發能量，以及高鐵交通優勢，都是雲林發展低空科技產業可以利用的條件。張嘉郡提出「以測帶產、以賽聚才、以產留才、以用創值」4大方向為發展核心，第一個「以測帶產」是要解決無人機測試基地不足的問題，她規劃盤點縣內適合的土地、空域及相關設施，在符合相關法規的前提下，建立無人機測試、訓練及考照基地，讓企業、學校及新創團隊有實際飛行與設備驗證的場域。張嘉郡表示，雲林最大的優勢就是有大量真實的農業場域，未來可以依照不同需求，提供智慧農業、巡檢等無人機應用進行測試，讓「來雲林飛」不只是口號，而是產業進入雲林的第一步。張嘉郡提出的第二個方向是「以賽聚才」，透過無人機競賽把人才帶進雲林，未來除了飛行競賽，也會把AI自主飛行、智慧農業、災害搜救等技術納入競賽題目，讓學生、工程師及新創團隊直接面對實際問題。張嘉郡表示，未來也將串聯台灣福爾摩沙無人飛行器協會、虎尾科技大學航空學院及雲林科技大學，從競賽延伸到培訓、考照與產學合作，讓參賽者不只是來比賽，也能進一步接觸學校與企業的資源張嘉郡提出的第三個方向是「以產留才」，把人才培育接到產業需求，她規劃串聯虎尾航太機械產業園區及斗六智慧創新產業園區，鎖定AI飛控、通訊、光電、馬達、電池、複材及零組件等領域，吸引相關企業進駐，逐步建立無人機產業鏈。張嘉郡指出，無人機產業不只有飛行器本身，背後還有軟體、通訊、零組件及系統整合等不同產業，透過產學合作與企業進駐，讓雲林培養的人才能在家鄉找到工作，也讓產業與人才形成正向循環。張嘉郡提出的第四個方向是「以用創值」，則是把無人機真正用進雲林的產業與公共事務，可以用於農田巡檢、病蟲害辨識及農損勘查，水利、防災也都有實際應用的空間。張嘉郡表示，縣府可以先從自身需求開始，讓企業與團隊針對農業、水利及防災等問題提出解決方案，再到實際場域進行測試，技術有了應用，才能進一步找到市場，也讓雲林成為無人機產業驗證與落地的場域。張嘉郡表示，這套政策會分三階段推動，第一階段「來雲林飛」，建立測試、訓練及考照環境；第二階段「來雲林比」，透過競賽吸引人才、團隊與企業；第三階段「來雲林創業」，讓人才、企業及供應鏈逐步留下來。從農田出發，把測試、人才、研發、產業與應用逐步串起來，讓無人機成為雲林下一階段產業發展的新方向。