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「黃阿瑪的後宮生活 × 基隆400童樂會」自9月24日在基隆港正式亮相後，15公尺高的黃阿瑪吸引民眾前往拍照。民進黨基隆市長參選人童子瑋今（30）日宣布，港邊黃阿瑪快閃店將於30日正式開幕，由外部專業團隊負責營運，童子瑋團隊不會從中取得任何收益，店面收益扣除必要成本後，也將全數捐作公益。童子瑋表示，黃阿瑪來到基隆港這一週，看到很多在地、外地朋友特別前來看阿瑪、拍照打卡，一起參加「基隆400童樂會」，港邊每天都有很多人潮與笑聲，讓他非常開心，也感謝大家願意專程到基隆走走。他說，這次活動從一開始，就是希望透過有趣、親切的方式，讓更多人走進基隆、認識基隆。童子瑋指出，來過現場的朋友，應該也注意到港邊已經出現黃阿瑪快閃店，這幾天先進行試營運，也有不少黃阿瑪粉絲搶先前往。正式開幕後，店內將提供多款黃阿瑪周邊商品，希望大家除了到港邊看15公尺高的大黃阿瑪，也能把小黃阿瑪帶回家，替2026的基隆400留下一個特別紀念。童子瑋特別說明，這次黃阿瑪快閃店是邀請外部專業團隊負責實際營運，童子瑋團隊僅協助活動推廣與支持，不會從店面銷售中取得任何收益；而快閃店營運收益在扣除必要成本後，也會全數捐作公益。他表示，希望把這次活動帶來的人氣與支持，再轉化成對社會有幫助的力量。童子瑋表示，從最初邀請黃阿瑪來到基隆，想法其實很單純，「基隆400只有一次，我們能不能替這座城市多做一點事情？」他希望藉由大型水上裝置、親子活動與城市策展，讓更多人願意來到基隆，也讓市民在這個特別的年份，留下屬於這一代人的快樂記憶。童子瑋指出，大家來逛黃阿瑪快閃店，是支持黃阿瑪、支持公益，也是參與基隆400；若有人希望另外支持他的選舉，應透過政治獻金等正式管道進行，與快閃店的商品消費及公益捐贈明確區隔。他強調，活動、商業營運與政治募款各自有不同目的，他會清楚說明，讓所有參與者都能明白資金用途。童子瑋表示，接下來近兩個月，黃阿瑪還會繼續陪著大家，後續也會陸續推出更多活動，歡迎市民與外地朋友繼續到基隆港走走，看看黃阿瑪，也順道走進市區、逛市場、吃美食，讓基隆400帶來的歡樂持續延伸。「黃阿瑪快閃店」平日營業時間為12時至20時，假日為10時至20時，地點位於陽明海洋文化藝術館側館1樓商店，基隆市仁愛區港西街4號。