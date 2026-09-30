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台股今（30）日開高走高，終場上漲308.17點，以47,940.13點作收，漲幅0.65%，成交金額8,756.73億元；台積電（2330）收盤上漲5元，收在2,480元，漲幅0.2%。台股9月大盤指數創下新高，單月較8月大漲1,811點，9月行情亮眼。台股今日受到美國費城半導體指數前一交易日收漲激勵，以上漲136點、47,767點開出後一路走高，盤中最高來到48,380點，惟午後1點過後賣壓加重，獲利了結賣壓出籠，指數漲幅收斂，終場仍站穩47,900點之上。盤面上，台積電早盤一度貢獻大盤指數超過250點，台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）也合計貢獻約150點，成為今日指數走高的主要推力。權值股方面，台積電收在2,480元，上漲5元；鴻海（2317）上漲1元，收251.5元；聯發科上漲10元，收4,920元；廣達（2382）下跌3元，收333.5元；長榮（2603）上漲1.5元，收239.5元。盤面成交金額較大且股價走高的個股包括友達（2409）、群創（3481）、聯發科、穩懋（3105）、南亞（1303）、合晶（6182）、環球晶（6488）、聯茂（6213）及台達電；另一方面，智邦（2345）、嘉晶（3016）、雙鴻（3324）、富世達（6805）、致茂（2360）等成交金額較大的個股則走弱。個股漲幅方面，今日漲幅前5名包括和益（1709）上漲4.4元、漲幅10%；佳大（2033）上漲3.85元、漲幅10%；百容（2483）上漲3.25元、漲幅10%；睿生光電（6861）上漲28.5元、漲幅10%；友達上漲3.5元、漲幅9.99%。台股9月最後一個交易日收紅，指數單月大漲1,811點，並刷新歷史高點，成交量維持高檔，市場資金持續聚焦半導體、AI及電子權值股表現。