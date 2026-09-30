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▲「純純杯」與「純派T」將於明天在募款網站正式上線。（圖／何欣純提供，2026.09.30）

何欣純「純純杯」再上架 江啟臣「擦汗神巾」接招

▲立委王育敏、黃健豪、廖偉翔公布首波「臺中味」募款小物。（圖／江啟臣提供，2026.09.30）

▲江啟臣在雨中一路跑進選委會登記處，全身濕透，盧秀燕連忙用手上的宣傳毛巾幫他擦頭、臉的水。（資料畫面／記者顏幸如攝，2026.09.03）

▲「擦汗神巾」上印有類似胖勾勾的圖案，其實是簡化的台中意象。（圖／江啟臣提供，2026.09.30）

民進黨台中市長參選人何欣純27日與台北市長參選人沈伯洋合體「欣潮洋流」，當天沈伯洋手拿「純純杯」喝羅氏秋水茶、競選團隊成員穿「純派T恤」，意外掀起詢問熱潮，今天正式成為第二波競選募款小物亮相；國民黨台中市長參選人江啟臣團隊同步推出「臺中味」系列小物，其中最吸睛的莫過於台中市長盧秀燕日前替江啟臣擦汗的「擦汗神巾」。兩大陣營小物均採線上限定，民眾無法在實體通路購買。下屆台中市長選舉，何欣純與江啟臣團隊不時「心有靈犀」，繼上個月在同一個早上公布競選團隊成員後，今（30）日上午又在同一時間召開記者會，分頭公布競選募款小物，再度形成「你出我也出」的選戰巧合，連競選小物也成為雙方另類較勁的戰場。何欣純表示，第一波競選募款小物9月16日推出後，隔天就被索取一空；27日她與沈伯洋在台中合體「欣潮洋流」，不少民眾詢問競選團隊成員身穿的「純派T恤」，以及沈伯洋喝羅氏秋水茶時使用的「純純杯」，因此決定將兩項人氣小物列入第二波募款品項。「純純杯」來自台灣玻璃博物館，去年她前往日本國會拜訪時，也曾將這款台灣製造的玻璃杯送給新任內閣府特命擔當大臣黃川田仁志（Hitoshi Kikawada）。何欣純指出，「純純杯」與「純派T」將於明天上午11時28分在募款網站正式上線，民眾可留意社群及官網訊息。此次推出3種方案，捐款滿299元可獲1組「純純杯」、滿599元可獲「純派T恤」1件，滿1128元則可獲黑、白兩色「純派T恤」各1件，T恤尺寸從S至3L。另一方面，江啟臣競選總部由副主委王育敏、黃健豪、廖偉翔主持記者會，正式公布首波「臺中味」募款小物，預計10月1日於網路限量開賣，所有小物均不設實體販售，民眾須至「臺中味」官方網站，以線上小額捐款「1元集1點」方式兌換，主打在地設計及生活實用性。其中最具話題性的，莫過於廖偉翔推薦的「為你擦擦汗！繼續啟程套組」，兌換點數2999點。日前江啟臣穿著海龍蛙兵短褲路跑前往登記參選，盧秀燕拿著毛巾替他擦汗，相關畫面引發支持者詢問，江辦因此推出「同款擦汗神巾」。套組包含重磅厚織T-Shirt及大應援毛巾；另有2000點的「應援不停歇！」大毛巾兩條組，以及1000點的「加倍聲援！」小毛巾兩條組。「擦汗神巾」藏彩蛋？江辦：其實是台中地圖值得玩味的是，「擦汗神巾」上印有類似胖勾勾的圖案，由於沈伯洋綽號「撲馬」，圖案又酷似知名運動品牌Logo，引發外界聯想。對此，江辦表示，圖案並非影射任何品牌，而是將「台中地圖」簡化設計而成，為小物增添台中特色。黃健豪則推薦「市民當頭家套組」，兌換點數1999點，內容包括專屬馬克杯及硅藻土吸水杯墊；王育敏則推薦「幸福袋著走」專屬環保帆布袋，提袋融入「讓臺中更好」的城市意象，同時兼顧環保及實用性。此外，江辦也推出8888點的大全套「臺中幸福袋著走」，一次包含帆布袋、T-Shirt、毛巾兩大兩小、馬克杯及兩個杯墊，讓兩大陣營的「選舉小物戰」正式開打。