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蘇巧慧、沈伯洋合體 李四川：對手是選舉連線

拋「30分鐘核心生活圈」 盼縮短市民通勤時間

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、台北市長參選人沈伯洋昨合體受訪，高喊「雙北要雙贏」。對此，國民黨新北市長參選人李四川今（30）日表示，雙北要共治才能共榮、共好，他與台北市長蔣萬安是多年戰友，「我們兩個是做事的連線，不像對手是選舉的連線」，若年底順利當選，將整合雙北軌道、交通、文化及教育等政策，目標讓雙北成為「30分鐘核心生活圈」。李四川表示，自己一直強調雙北一定要共治，「共治才能共榮、才能共好」，他與蔣萬安本來就是多年戰友，兩人合作並非為了選舉，「我們兩個是做事的連線，不像對手是選舉的連線。」李四川指出，若年底當選新北市長，將與蔣萬安領導的台北市攜手合作，把自己提出的相關政見，包括軌道工程、交通建設、文化教育等面向結合起來，推動雙北共同發展。談到雙北未來合作方向，李四川表示，希望透過雙北整合，讓原本的「一日生活圈」進一步成為「30分鐘核心生活圈」，減少市民每天上下班所花費的通勤時間。李四川強調，雙北生活密不可分，因此未來不論軌道、交通或文化教育，都應透過合作共同發展，落實雙北共治、共榮與共好。