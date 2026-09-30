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2026年名古屋亞運除了接連爆出播錯國歌、選手接駁車失聯以及貨櫃型住宿狹窄等嚴重疏失外，多場賽事門票滯銷的情況更讓大會面臨尷尬的場面。大會組織委員會今（30）日於記者會上證實，由於閉幕式門票至今僅售出約6成，組織委決議將原本售價4萬日圓（約新台幣8124元）的中央特區門票，一口氣下殺「25折」至1萬日圓（約新台幣2031元）出清，試圖拯救空盪盪的觀眾席。在本屆亞運開幕式期間，電視轉播頻頻捕捉到場館中視野最好的觀眾席出現大片空座，引發各界對門票定價過高與行銷不力的強烈批判。對此，組織委在今日的記者會上坦言，開幕式中央區域之所以空蕩蕩，是因為該區視野受到聖火台等大型裝置遮擋，大會事前擔心引發消費糾紛才選擇「封座位不賣」。眼看閉幕式即將登場，截至30日為止，閉幕式門票售出數量僅約1萬張，僅達預期目標的6成左右。為了避免開幕式「空蕩蕩」的難堪場面重演，大會才決定以「視野受限席」的名義將4萬日圓門票急降至1萬日圓拋售，希望能拉抬入場人數。除了門票銷售陷入慘澹危機，本屆賽事在行政管理上也堪稱「災難級」。包含男子曲棍球韓國對戰孟加拉賽前竟荒謬放錯成「北韓國歌」；捨棄選手村改採貨櫃型住宿引發海外選手抱怨空間狹小；甚至頻頻出現接駁巴士未如期抵達宿社、導致選手被迫取消練習等離譜狀況。面對一連串營運失誤，擔任大會組織委員會會長的名古屋市長廣澤一郎今日首度於例行記者會上低頭謝罪：「發生了絕不該發生的失誤，向所有選手及相關人員表達深切道歉。」廣澤市長指出，出包主因在於「人為疏失與橫向溝通不足」，目前各項問題均已陸續補救。值得注意的是，身為組織委最高負責人的愛知縣知事大村秀章，截至30日為止仍未對任何營運爭議公開回應。廣澤市長最後強調，雖然營運漏洞百出，但日本代表團目前已進帳高達183面獎牌，各國選手的頂級發揮為賽事帶來極大熱情與感動，「扣除掉這些營運上的失誤，賽事帶來的正面價值依然遠大於負面影響。」至於各界質疑是否因大幅削減賽事預算才導致服務與行銷全面失控，廣澤市長則表示現階段尚無法明確證實兩者間的因果關係。