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▲Yahoo股市 App 公布2026年第三季「十大爆紅台股榜」。（圖 /Yahoo提供）

漢翔（2634）



友訊（2332）



光鼎（6226）



世紀*（5314）



川湖（2059）



聯一光（3441）



台塑化（6505）



中纖（1718）



雷虎（8033）



中石化（1314）





▲Yahoo股市 App 公布2026年第三季「五大爆紅 ETF 榜」。（圖 /Yahoo提供)

群益臺灣加權正2（00685L）



主動凱基台灣（00407A）



主動富邦台灣龍耀（00405A）



永豐台灣ESG（00888）



國泰台灣科技龍頭（00881）





台股第三季話題多元，從軍工、無人機、AI供應鏈到企業轉型，各類題材輪番受到市場關注。Yahoo股市App今（30）日公布2026年第三季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」，其中漢翔拿下個股榜冠軍，友訊、光鼎分居二、三名；軍工、無人機及國安通訊相關個股合計占據4席。ETF榜則由「群益臺灣加權正2（00685L）」拿下第一，兩檔今年掛牌的主動式ETF也擠進前三。根據Yahoo股市App公布的榜單，第三季市場高度關注國防、AI供應鏈及企業轉型等題材。其中，航太軍工股漢翔（2634）拿下第一名；友訊（2332）則因布局國安通訊與社會安全網絡，排名第二。無人機題材同樣受到市場矚目，世紀*（5314）及雷虎（8033）分別拿下第四名及第九名，連同漢翔、友訊，軍工、無人機及國安通訊相關個股在十大榜單中合計占據4席。AI相關題材也是第三季市場關注焦點。LED封裝廠光鼎（6226）積極布局功率半導體、AI伺服器電源及儲能等應用，排名第三；伺服器滑軌廠川湖（2059）則排名第五。此外，企業轉型與跨領域布局也成為市場關注焦點。聯一光（3441）拓展CPO、AI、醫療及無人機等應用，排名第六；中纖（1718）布局AI算力中心及半導體特化品，排名第八。能源及原物料題材也受到市場關注。台塑化（6505）與中石化（1314）受到地緣政治及原油價格變動等議題帶動，分別排名第七及第十名。2026年第三季十大爆紅台股榜依序為：ETF方面，第三季熱門產品涵蓋槓桿型、主動式、ESG及科技等不同主題。其中，具備單日正向兩倍槓桿特性的群益臺灣加權正2（00685L）拿下第一名；今年6月掛牌的主動凱基台灣（00407A）及主動富邦台灣龍耀（00405A）則分居第二、第三名。第四名為永豐台灣ESG（00888），第五名則為國泰台灣科技龍頭（00881），顯示第三季市場對槓桿、主動式投資及科技、ESG等不同ETF類型均維持一定關注度。2026年第三季五大爆紅ETF榜依序為：Yahoo股市App指出，這份榜單反映的是第三季市場熱門標的的「關注情形」，並非投資報酬率排名，投資人仍應留意個別標的風險及市場波動。