台股第三季話題多元，從軍工、無人機、AI供應鏈到企業轉型，各類題材輪番受到市場關注。Yahoo股市App今（30）日公布2026年第三季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」，其中漢翔拿下個股榜冠軍，友訊、光鼎分居二、三名；軍工、無人機及國安通訊相關個股合計占據4席。ETF榜則由「群益臺灣加權正2（00685L）」拿下第一，兩檔今年掛牌的主動式ETF也擠進前三。
軍工、無人機題材夯 漢翔、友訊拿下前兩名
根據Yahoo股市App公布的榜單，第三季市場高度關注國防、AI供應鏈及企業轉型等題材。其中，航太軍工股漢翔（2634）拿下第一名；友訊（2332）則因布局國安通訊與社會安全網絡，排名第二。
無人機題材同樣受到市場矚目，世紀*（5314）及雷虎（8033）分別拿下第四名及第九名，連同漢翔、友訊，軍工、無人機及國安通訊相關個股在十大榜單中合計占據4席。
AI應用持續受矚 光鼎、川湖躋身前五
AI相關題材也是第三季市場關注焦點。LED封裝廠光鼎（6226）積極布局功率半導體、AI伺服器電源及儲能等應用，排名第三；伺服器滑軌廠川湖（2059）則排名第五。
此外，企業轉型與跨領域布局也成為市場關注焦點。聯一光（3441）拓展CPO、AI、醫療及無人機等應用，排名第六；中纖（1718）布局AI算力中心及半導體特化品，排名第八。
油價、地緣政治牽動 台塑化、中石化進榜
能源及原物料題材也受到市場關注。台塑化（6505）與中石化（1314）受到地緣政治及原油價格變動等議題帶動，分別排名第七及第十名。
2026年第三季十大爆紅台股榜依序為：
ETF方面，第三季熱門產品涵蓋槓桿型、主動式、ESG及科技等不同主題。其中，具備單日正向兩倍槓桿特性的群益臺灣加權正2（00685L）拿下第一名；今年6月掛牌的主動凱基台灣（00407A）及主動富邦台灣龍耀（00405A）則分居第二、第三名。
第四名為永豐台灣ESG（00888），第五名則為國泰台灣科技龍頭（00881），顯示第三季市場對槓桿、主動式投資及科技、ESG等不同ETF類型均維持一定關注度。
2026年第三季五大爆紅ETF榜依序為：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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根據Yahoo股市App公布的榜單，第三季市場高度關注國防、AI供應鏈及企業轉型等題材。其中，航太軍工股漢翔（2634）拿下第一名；友訊（2332）則因布局國安通訊與社會安全網絡，排名第二。
無人機題材同樣受到市場矚目，世紀*（5314）及雷虎（8033）分別拿下第四名及第九名，連同漢翔、友訊，軍工、無人機及國安通訊相關個股在十大榜單中合計占據4席。
AI應用持續受矚 光鼎、川湖躋身前五
AI相關題材也是第三季市場關注焦點。LED封裝廠光鼎（6226）積極布局功率半導體、AI伺服器電源及儲能等應用，排名第三；伺服器滑軌廠川湖（2059）則排名第五。
此外，企業轉型與跨領域布局也成為市場關注焦點。聯一光（3441）拓展CPO、AI、醫療及無人機等應用，排名第六；中纖（1718）布局AI算力中心及半導體特化品，排名第八。
油價、地緣政治牽動 台塑化、中石化進榜
能源及原物料題材也受到市場關注。台塑化（6505）與中石化（1314）受到地緣政治及原油價格變動等議題帶動，分別排名第七及第十名。
2026年第三季十大爆紅台股榜依序為：
- 漢翔（2634）
- 友訊（2332）
- 光鼎（6226）
- 世紀*（5314）
- 川湖（2059）
- 聯一光（3441）
- 台塑化（6505）
- 中纖（1718）
- 雷虎（8033）
- 中石化（1314）
ETF方面，第三季熱門產品涵蓋槓桿型、主動式、ESG及科技等不同主題。其中，具備單日正向兩倍槓桿特性的群益臺灣加權正2（00685L）拿下第一名；今年6月掛牌的主動凱基台灣（00407A）及主動富邦台灣龍耀（00405A）則分居第二、第三名。
第四名為永豐台灣ESG（00888），第五名則為國泰台灣科技龍頭（00881），顯示第三季市場對槓桿、主動式投資及科技、ESG等不同ETF類型均維持一定關注度。
- 群益臺灣加權正2（00685L）
- 主動凱基台灣（00407A）
- 主動富邦台灣龍耀（00405A）
- 永豐台灣ESG（00888）
- 國泰台灣科技龍頭（00881）
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