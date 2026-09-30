我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市教育局今（30）日於大豐國小舉辦導護裝備捐贈儀式，和泰集團攜手和泰純青基金會及關係企業，捐贈超過8,000套導護背心及指揮旗予新北市各校，提升第一線導護志工執勤時的辨識度與安全性。教育局副局長劉明超代表受贈，感謝企業長期投入，以具體行動守護學童上下學。教育局副局長劉明超表示，校園周邊交通安全需要學校、家庭、企業與社會共同投入。感謝和泰集團自100年起推動導護志工裝備捐贈計畫，至今已為新北市國中小挹注超過3萬套導護背心及指揮旗，不僅讓志工值勤時更醒目，也協助維護校園周邊交通秩序，成為公私協力守護學童安全的重要夥伴。和泰汽車本部長翁銘倫表示，交通安全是企業長期重視的核心使命。捐贈導護裝備，不僅是支持第一線守護者，也盼提醒每位駕駛人行經校園周邊時減速慢行、停讓行人，從日常用路行為落實安全駕駛文化。大豐國小校長姜孟佑感謝企業多年來支持校園交通安全，並邀請更多家長加入導護志工行列。家長會長及志工代表也分享，醒目、耐用的裝備讓志工執勤時更有安全感與信心；每一次揮旗引導、每一聲提醒，都是陪伴孩子安全通過路口的重要力量。教育局表示，新北市每年統籌辦理導護志工保險、補助學校汰換相關裝備，並持續規劃交通導護及安全教育課程，協助師生建立正確用路觀念。未來將持續串聯企業、學校與家庭資源，強化校園周邊通學環境，讓孩子平安上學、快樂回家。