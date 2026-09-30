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官網一早逾10萬人排隊 苦等1個半小時仍買不到

原價1300日圓被炒到5000日圓 轉賣亂象惹怒粉絲

門市前3天祭限購令 每人每款只能買1個

日本星巴克與寶可夢首度推出大規模聯名商品，今（30）日正式開賣，沒想到一早就掀起搶購大戰。官方線上商店湧入超過10萬人排隊，不少消費者苦等超過1小時，進入網站後卻只看到「售罄」，甚至有人結帳時遇到系統錯誤。更讓粉絲不滿的是，部分商品開賣僅約1小時就出現在二手平台，原價1300日圓的聯名杯甚至被喊到超過5000日圓，引爆轉賣爭議。根據マグミクス報導，日本星巴克30日起在全國門市及官方線上商店，推出首次「Pokémon × Starbucks」大型聯名活動，主題為「Connection Over The Coffee Adventures」，希望透過寶可夢與咖啡結合，帶領消費者展開探索咖啡可能性的冒險。除了門市推出「皮卡丘蜂蜜奶油拿鐵」（ピカチュウ ハニークリーム ラテ），僅提供中杯（Tall）尺寸、內用售價690日圓之外，這次聯名更一口氣推出多達41款周邊，包括環保杯、隨行杯、不鏽鋼保溫瓶、馬克杯、圍裙、托特包及星巴克卡等。聯名商品先前公布時就已在日本社群引發高度關注，不少粉絲直呼「太可愛」、「最棒的聯名」，沒想到正式開賣後，人氣遠超出不少消費者預期。30日清晨，大批粉絲同時湧入日本星巴克官方線上商店，上午7時左右，網站顯示的「等待進入人數」已突破10萬人，不少人甚至連商品購買頁面都無法進入。有日本網友表示，清晨6時網站就已有超過10萬人等待，最後「什麼都沒買到」；也有人看到排隊人數一度來到約11萬人，忍不住驚呼「寶可夢實在太強了」。即使成功排進網站，也不代表一定能買到商品。有消費者透露，一早苦等約1個半小時，好不容易輪到自己進場，卻突然跳出系統錯誤；還有人表示，排隊後終於成功進入購物頁面，結果商品早已售罄，感嘆「早上7時30分竟然就太晚了」。截至日本時間上午9時30分，官方線上商店已比開賣初期容易進入，但包括聯名環保杯、不鏽鋼TOGO隨行瓶等大量熱門商品，都已顯示「無庫存」。商品迅速售罄的同時，日本二手交易平台也立刻出現大量轉賣商品。截至30日上午8時，原價1300日圓（約新台幣270元）的「Reusable Cup Coffee Connection 473ml」已在Mercari等二手平台大量上架，多數開價約2000至2500日圓，部分賣家甚至喊出超過5000日圓（約新台幣1000元）的價格，最高已接近原價4倍。由於距離正式開賣僅短短數小時，轉賣現象也讓不少真正想收藏商品的粉絲相當不滿，有網友抱怨「星巴克和寶可夢都被轉賣商搞得一團亂」，也有家長無奈表示，兒子想要的寶可夢周邊「每次都買不到」。社群上因此湧現要求星巴克追加販售的聲音，不少粉絲喊話「希望改成接單生產」、「拜託再販」，盼官方透過追加生產降低黃牛炒作空間。為因應熱門商品遭大量掃貨，日本星巴克實體門市已針對聯名商品祭出購買限制。9月30日至10月2日共3天期間，每名消費者每款商品最多只能購買1件。部分在線上商店搶購失敗的粉絲也轉往實體門市，已有網友回報成功買到心儀商品。目前官方尚未公布大批售罄商品是否追加生產或重新上架。隨著「寶可夢×星巴克」聯名開賣首日就掀起超過10萬人線上排隊、熱門商品迅速秒殺，接下來是否宣布再販或採取接單生產，也成為日本粉絲最關注的焦點。