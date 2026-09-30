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輝能（ProLogium）今（30）日宣布，法國敦克爾克超級工廠開發計畫持續推進，多項廠區及基礎建設工程已陸續展開，包括電力基礎設施及電網連接工程，目標於10 月初完成施工現場通電，並在2030 年前逐步達成第一期量產。輝能2013 年成功將固態電池商業化，產品主要應用於智慧型手機充電裝置；自此已累計向合作夥伴及客戶出貨超過240萬顆電池，其中包括應用於車載音響系統的電池，以及約 1萬顆汽車應用電池樣品。2024 年，輝能於法國巴黎薩克雷設立首座海外研發中心，為歐洲市場提供客製化技術支援。其位於法國敦克爾克的第二座電池超級工廠已於今年 2 月舉行第一期建設動土典禮，並正進入詳細設計與施工階段。第一期建設完工後設計產能為 4.0 GWh，預計將於 2030 年前逐步達成。輝能表示，廠區多項工程正同步展開，9月初完成現場健康、安全與環境協調會議後，各承包商目前均已納入統一且整合的現場管理作業架構，目標於 10 月初完成施工現場通電。除廠區建設外，輝能亦持續建立支撐敦克爾克長期工業營運所需的在地能力。這項在地扎根策略，也體現在輝能與區域未來人才更緊密的連結；同時，輝能敦克爾克專案亦透過與當地高中、大學及職業培訓機構合作人才培育與夥伴計畫，為敦克爾克及上法蘭西大區的年輕世代提供更多接觸先進產業與培養專業技能的機會，為區域未來產業人才建立長期基礎。