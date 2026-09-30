曾陪伴不少7、8年級生成長的手搖飲品牌「休閒小站」重新回到台灣市場，並以英文名「Easy Way」回歸，首間門市落腳台北市永春商圈，近日更在Threads發布首篇貼文，宣布熟悉的味道與EASYWAY招牌重新亮起。不過，許多老客人認為不只是回憶中的招牌變了，就連飲料的品項、價格都完全不同，經典珍奶、泡沫紅茶及布丁奶茶價格皆漲價20至30元，昔日多款古早味飲品與小點也已不見。
休閒小站回歸惹議！珍奶40元變60元、古早味也少了
休閒小站過去曾與快可立、葵可立、杯樂並列手搖飲4大品牌，陪伴不少7、8年級生度過學生時代，不過隨著台灣手搖飲市場競爭愈來愈激烈，品牌在2010年後逐漸淡出台灣市場，實體門市也陸續消失。今年7月，休閒小站重新回到台灣市場，首間門市選在台北市永春商圈。
除了招牌讓老顧客感到陌生，新舊菜單之間的變化同樣受到注意。根據店家菜單資訊，過去休閒小站的經典「珍珠奶茶」售價40元，如今新版菜單改為「復刻珍奶」，價格則為60元；原本30元的「泡沫紅茶」，現在變成40元的「著蜒紅茶」。
至於過去50元的布丁奶茶，現在則以「1992布丁奶茶」重新登場，價格為80元。「海尼根綠茶」則從45元變成65元的新版「1992啤兒綠茶」；「綠豆沙牛奶」從50元漲價為70元。
除了價格與名稱有所調整，過去菜單上的厚片小點心、蛋蜜汁、梅子可樂、薄荷綠茶、芋香奶茶、雪泡系列等古早味品項，如今也已不見於新版菜單。
不少網友傻眼直呼，「還我20元的百香果冰沙」、「不是以前休閒小站的菜單，也不是以前的招牌和親民的價格，那叫休閒小站還有意義嗎」、「以前的休閒小站比較有記憶點！而且是便宜好喝」、「好想念百香雪泡、薄荷雪泡的味道」、「我要喝芋香奶茶」、「國小的回憶！梅子可樂一杯15元」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
休閒小站過去曾與快可立、葵可立、杯樂並列手搖飲4大品牌，陪伴不少7、8年級生度過學生時代，不過隨著台灣手搖飲市場競爭愈來愈激烈，品牌在2010年後逐漸淡出台灣市場，實體門市也陸續消失。今年7月，休閒小站重新回到台灣市場，首間門市選在台北市永春商圈。
除了招牌讓老顧客感到陌生，新舊菜單之間的變化同樣受到注意。根據店家菜單資訊，過去休閒小站的經典「珍珠奶茶」售價40元，如今新版菜單改為「復刻珍奶」，價格則為60元；原本30元的「泡沫紅茶」，現在變成40元的「著蜒紅茶」。
除了價格與名稱有所調整，過去菜單上的厚片小點心、蛋蜜汁、梅子可樂、薄荷綠茶、芋香奶茶、雪泡系列等古早味品項，如今也已不見於新版菜單。
不少網友傻眼直呼，「還我20元的百香果冰沙」、「不是以前休閒小站的菜單，也不是以前的招牌和親民的價格，那叫休閒小站還有意義嗎」、「以前的休閒小站比較有記憶點！而且是便宜好喝」、「好想念百香雪泡、薄荷雪泡的味道」、「我要喝芋香奶茶」、「國小的回憶！梅子可樂一杯15元」。