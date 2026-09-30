我是廣告 請繼續往下閱讀

不想八強碰中國？港韓對戰失誤頻傳 玩家質疑消極比賽

▲2026愛知・名古屋亞運《第五人格》共有中國、中華隊、香港、日本、韓國等10支隊伍參賽。（圖／翻攝自《第五人格》官方）

官方直接沒收監管者分數 韓國還是得打中國

▲韓國公布《第五人格》亞運電競國家代表最終派遣候補選手名單，本屆與香港同分在B組。（圖／翻攝自韓國電子競技協會）

中華隊八強擊敗香港 保底銅牌、四強再戰中國

2026愛知・名古屋亞運電子競技《第五人格》今（30）日進入淘汰賽，中華隊稍早在八強擊敗香港，成功挺進四強，確定至少銅牌入袋，接下來將在四強迎戰中國，繼續挑戰金牌戰門票。而昨日香港與韓國的小組賽仍持續引發討論，由於B組第二名八強將碰上中國、第三名則會成為中華隊對手，雙方比賽過程接連出現異常失誤，引發玩家質疑兩隊疑似想避開中國，大會賽後更直接沒收兩隊「監管者」分數。本屆亞運《第五人格》由地主日本與資格賽排名第一的中國直接取得八強資格，其餘隊伍透過小組賽爭取晉級，其中A、B兩組各取前三名。依照淘汰賽安排，B組第二名八強將碰上中國，B組第三名則會迎戰中華隊。香港與韓國先前都敗給馬來西亞，確定無緣B組第一，因此雙方正面交手將直接決定第二、第三名。然而比賽開始後，兩隊在擔任「監管者」時接連出現失誤，求生者陣營則頻頻取得大量分數，異常比賽內容很快引起《第五人格》玩家社群討論。不少玩家因此質疑，香港與韓國是否都想落到小組第三，藉此避開八強就碰上中國隊，甚至有網友直呼「這可是在亞運」，認為比賽內容已經影響競技公平。不過目前「刻意比輸避開中國」仍屬玩家根據比賽內容提出的質疑，並非大會正式認定兩隊存在故意求敗行為。爭議發生後，大會也針對這場比賽進行處置，香港、韓國兩隊的監管者分數遭到沒收。不過最終結果並未因此翻轉，韓國仍以2：1擊敗香港，以B組第二名晉級，香港則排名第三。這也讓八強對戰組合正式確定，韓國最終仍得正面迎戰中國；香港則成為中華隊八強對手。至於港韓之戰是否還會有進一步處分，仍有待大會後續公告。對中華隊而言，港韓之戰的結果也直接影響淘汰賽對手。中華隊今（30）日在八強迎戰香港，最終成功擊敗對手、挺進四強，由於《第五人格》本屆賽事未另外安排銅牌戰，晉級四強就能確定站上頒獎台，中華隊也確定保底一面銅牌。不過中華隊的亞運之路還沒結束，接下來四強將迎戰中國，若能再下一城，就能闖進金牌戰、繼續挑戰本屆《第五人格》最高榮耀。巧合的是，先前香港、韓國小組賽正是因為「誰要在八強碰中國」引發消極比賽質疑，如今中華隊跨過香港後，下一關同樣將正面碰上中國。