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玩具零售商「玩具反斗城」（Toys "R" Us Japan）於 29 日傳出將退出日本市場的營運。目前玩具反斗城在日本擁有約150家門市，日媒披露，「唐吉訶德」的母公司有意接手門市與業務。根據產經新聞與朝日新聞報導，總部位於川崎市的「日本玩具反斗城」近年陷入持續虧損，2025年12月期（財年）淨損失更高達37億日圓。分析指出，日本少子化加劇以及網路購物的普及，成為重創實體零售業的主要原因。玩具反斗城於 1991 年在日本茨城縣阿見町開設日本第1家門市。雖然美國總公司（創立於 1948 年）已於 2017 年申請破產，但日本業務一直由位於川崎市的「日本玩具反斗城」獨立維持營運。根據官方網站資料，包含兼職人員在內，該公司在日本共有約 6,000 名員工。日媒體引述消息人士說法提到，經營「唐吉訶德」的泛太平洋國際控股（PPIH）正研擬接手收購玩具反斗城業務，對於收購傳聞，唐吉訶德的母公司「泛太平洋國際控股」（Pan Pacific International Holdings）表示不予置評。